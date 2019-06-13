Bosna'da Mülteci Krizi Büyüyor

Avrupa’nın en yoksul ve en istikrarsız ülkelerinden Bosna-Hersek’e sığınan mültecilerin sayısı arttıkça ülkedeki insani kriz de daha da büyüyor. Bosna Kızılhaç yetkilileri özellikle kuzeybatıdaki Bihac, Velika Kladusa ve Cazin kentlerinde mülteci sayısındaki artışın endişe verici olduğu uyarısında bulundu.

Bölgedeki insani yardım grupları binlerce mültecinin sokaklarda ve parklarda kaldıklarını belirtiyor. Kızılhaç’ın Bihac şubesi müdürü Selam Midzic, “Şu an mültecilere yiyecek ve temizlik ürünleri sağlamakta zorlanıyoruz” diyor.

Hırvatistan’a geçmeye çalışan mültecilerin de tekrar Bosna Hersek’e gönderildiği ve mültecilerin sık sık kendi aralarında ya da yerli halkla münakaşaya girmeye başladığı da yetkililerin aktardığı bilgiler arasında. Yetkililer, kavgaların cereyan ettiği bölgelerde sokağa çıkma yasağı koyma fikrini değerlendiriyor.

Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’dan çeşitli bölgelerden yola çıkarak yeni bir yaşam bulabilme umuduyla Avrupa’ya gelen sığınmacıların Balkanlar’daki yeni durağı son iki yıldır Bosna Hersek. Bunun en büyük nedeni de Bosna Hersek’in ilerisindeki Avrupa ülkelerinin kapılarını mültecilere kapatmış olması.