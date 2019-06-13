Bosna'da Mülteci Krizi Büyüyor

Avrupa’nın en yoksul ve en istikrarsız ülkelerinden Bosna-Hersek’e sığınan mültecilerin sayısı arttıkça ülkedeki insani kriz de daha da büyüyor. Bosna Kızılhaç yetkilileri özellikle kuzeybatıdaki Bihac, Velika Kladusa ve Cazin kentlerinde mülteci sayısındaki artışın endişe verici olduğu uyarısında bulundu.
Bölgedeki insani yardım grupları binlerce mültecinin sokaklarda ve parklarda kaldıklarını belirtiyor. Kızılhaç’ın Bihac şubesi müdürü Selam Midzic, “Şu an mültecilere yiyecek ve temizlik ürünleri sağlamakta zorlanıyoruz” diyor.
Hırvatistan’a geçmeye çalışan mültecilerin de tekrar Bosna Hersek’e gönderildiği ve mültecilerin sık sık kendi aralarında ya da yerli halkla münakaşaya girmeye başladığı da yetkililerin aktardığı bilgiler arasında. Yetkililer, kavgaların cereyan ettiği bölgelerde sokağa çıkma yasağı koyma fikrini değerlendiriyor.
Ortadoğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika’dan çeşitli bölgelerden yola çıkarak yeni bir yaşam bulabilme umuduyla Avrupa’ya gelen sığınmacıların Balkanlar’daki yeni durağı son iki yıldır Bosna Hersek. Bunun en büyük nedeni de Bosna Hersek’in ilerisindeki Avrupa ülkelerinin kapılarını mültecilere kapatmış olması.
Bosna yönetimi resmi verilerine göre 2018 yılının başından bu yana ülkeye giriş yapan sığınmacıların sayısı yaklaşık 34 bin. Sadece 2019 yılının ilk beş ayında 9 bin yeni göçmenin ülkede kaydının yapıldığı belirtiliyor. Bu rakam 2017 yılında Bosna Hersek’e gelen toplam göçmen sayısının 12 katı.
Bosna’nın Sırp lideri Milorad Dodik, mevcut krizi Sırplara öncelik tanıyan politikalarını devreye sokmak için kullanmakla eleştiriliyor. Daha önce birçok kez Sırpların, çok kültürlü bir topluma sahip olan Bosna Hersek’ten ayrılarak Sırbistan’a dahil olmaları görüşünü dile getiren Dodik mültecilerin ülkenin özerk Sırp bölgesine girmesine müsaade etmiyor. Dodik ayrıca hem Sırbistan sınırında hem de AB tarafından Hırvatistan sınırında mültecilerin geçişinin kontrol edilmesi için ekip gönderilmesi fikrine karşı çıkıyor.
‘Bu artık bir insani krize dönüştü’
Diğer taraftan Avrupa’nın diğer ülkelerine gitme umuduyla Hırvatistan sınırına dayanan sığınmacıların burada Hırvat güvenlik görevlilerinin kötü muamelelerine maruz bırakıldığı ve Bosnalı sınır güvenlik ekiplerinin haberi olmaksızın tekrar Bosna Hersek’e geri gönderildikleri iddia ediliyor.
Hırvat yetkililer iddiaları doğrulamazken, Hırvatistan Kızılhaç ekipleri Bosna Hersek’teki meslektaşlarına yardım edebilmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Mart ayında bir rapor yayınlayan Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği’nin Hırvatistan sınır polisinin sığınmacılara yönelik şiddet eylemlerini görmezden geldiğini savunmuştu.
Kızılhaç Hırvatistan şubesi temsilcisi Katarina Zoric, “Bosna’daki sorunu artık mülteci krizi olarak tanımlayamayız. Bu sorun artık yerli toplum açısından birçok problem doğuran bir insani krize dönüşmüş durumda” yorumunda bulundu.
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