Bosna'daki savaşın acı hatırası Soykırım Müzesi'nde yaşatılıyor

VESNA BESİC - Bosna'daki 1992-1995 dönemindeki savaşın acı hatırası, başkent Saraybosna'da iki yıldır faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırlayan İnsanlığa Karşı Suç ve Soykırım Müzesi'nde yaşatılıyor. Savaşta ülkenin çeşitli şehirlerinde kurulan toplama kamplarında türlü işkencelere maruz kalmış, katledilmiş, zulüm görmüş sivillere ait kişisel eşyaların yanı sıra buralarda işlenen suçları anlatan görselleri de içinde barındıran müze, adeta savaşın acı hatırasını bugüne taşıyor. Saraybosna'yı ziyaret eden yabacı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği müze, sadece Srebrenitsa'da yaşanan soykırımı değil, ülkenin diğer şehirlerinde yaşanan büyük katliamları ve savaş suçlarını da ziyaretçilere en iyi şekilde anlatıyor. Müzenin kurucularından Senad Jusufbegovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yabancı ziyaretçilerin Bosna'daki savaşa dair birçok bilinmeyeni bu müzede öğrendiğini belirterek, "Maalesef, Bosna Hersek'ten çok fazla ziyaretçi gelmiyor. Hala o yıllarda yaşanan zulmü bilmeyen, tanımayan gençlerimiz var." ifadelerini kullandı.

Müzede ziyaretçilerin not ve mesajlarından oluşan bir oda da bulunduğunu aktaran Jusufbegovic, "Dünyanın dört bir yanından gelen kişilere ait binlerce mesaj var. Hepsinin ana fikri aynı. Savaşların anlamsız olduğu ve barışın her zaman kalıcı çözüm olduğu vurgulanmış." diye konuştu. Jusufbegovic, Bosna Hersek'teki savaşı anlatan müzelerin sayısının artması gerektiğini vurgulayarak, savaşın sorumlularına yaptıkları zulmü yüzlerine bu şekilde vurduklarını ifade etti. - Prijedor'daki katliamları ilk kez görenler var Müzeyi ziyaret edenlerin en çok 1995 yılında Srebrenitsa'da yaşanan soykırıma dair eşyaları merak ettiğini aktaran Jusufbegovic, "Dünya en çok Srebrenitsa'yı konuştu belki ama bu müzede Bosna Hersek'in genelinde yaşanan zulüm ve işkencelere dair hatıralar var. Mesela Prijedor'da yapılan katliamları ilk kez bu müzede gören insanlar oluyor." ifadelerini kullandı. Jusufbegovic, sergilenen eşyaların kurban yakınları tarafından müzeye bağışlandığını belirterek, "Son aylarda çok sayıda kurban yakını kaybettikleri yakınlarına ait çok sayıda eşya getirdi." dedi.