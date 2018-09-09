Boşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı oldu

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde çoğunluğu Yugoslavya‘dan gelerek yerleşen Boşnakların aile büyüklerinden öğrenerek yaptıkları Boşnak böreği turistlerden ilgi görüyor. Birçok mahalle sakini açtıkları işyerinde yaptıkları börekleri satarak geçimini sağlıyor.

Ayvalık’ın Boşnak Mahallesi olarak da bilinen Küçükköy, hemen hemen her evde yapılan Boşnak böreği ile marka oldu. Mahallede açtıkları işyerlerinde yaptıkları börekleri satışa sunan mahalle sakinleri, turistlerin ilgisinden memnun. 20 yıldır börek açarak geçimini sağlayan Lale Kısmet, ailesinin 1912 yılında Yugoslavya‘dan Türkiye’ye göç ederek Küçükköy’e yerleştiğini söyledi. Kısmet, börek açmayı da halası ve anneannesinden öğrendiğini belirtti.

Yaz sezonunda günde 35 tepsi börek sattığını kaydeden Lale Kısmet, "5 çeşitten oluşan peynirli, kıymalı, patatesli, sebzeli ve ıspanaklı börek açıyoruz. Kendi ürettiğimiz zeytinyağlarını kullanıyoruz böreklerimizde. Zaten böreğimizin özelliği, zeytinyağından yapılarak elde açılması. Oklava kullanmıyoruz. Böreklerimiz Ayvalık’a tatile gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Son zamanlarda Küçükköy Boşnak böreğinin ünü Türkiye’ye yayıldı. Börek yiyenler, giderken yakınlarına da börek almadan gitmiyor" dedi.

İşyerinde börek satan Emina Kısmet ise, Küçüköy’e gelen turistlerin ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Böreklerinin ev yapımı ve organik olduğunu belirten Kısmet, "Böreklerimiz fabrikasyon değil. Evimizde nasıl yapıyorsak, burada da öyle yapıyoruz. Yaz aylarında mahallemize gelen turistler böreğimizi yemeden gitmiyor" diye konuştu.