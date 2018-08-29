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Boşnak Lider İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Boşnak Lider İzetbegovic Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti

KUDÜS (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret eden Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic, akşam namazı öncesi Mescid-i Aksa'yı ziyaret etti.

İzetbegovic'e Mescid-i Aksa ziyaretinde Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin yönetimine bağlı Kudüs Bakanı Adnan el-Hüseyni, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Şeyh Azzam el-Hatip ve Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani eşlik etti.

Filistinli ulema eşliğinde Harem-i Şerif'i gezen İzetbegovic, Mescid-i Aksa ve külliyesi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İzetbegovic Mescid-i Aksa külliyesi içinde yer alan Kıble Mescidi'nde akşam namazı kıldıktan sonra beraberindeki heyetle Harem-i Şerif'te hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kutsal mabetten ayrıldı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzetbegovic bugün, resmi temaslarda bulunmak üzere ilk kez işgal altındaki Filistin topraklarına geldi.

İzetbegovic, Ürdün Kraliyetine ait özel bir helikopterle geldiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'ın kabrini ziyaret etti.

Boşnak liderin iki gün sürecek resmi ziyareti kapsamında yarın Filistinli din adamları ve siyasetçilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, dün Ürdün'de Kral 2. Abdullah ile bir araya gelmişti.

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