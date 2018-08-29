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Boşnak lider İzetbegovic Ürdün Kralı 2. Abdullah'la görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:07 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda bir araya geldi

AMMAN (AA) - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic, ilk Amman ziyareti kapsamında, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Krallık Divanı sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kral Abdullah'ın İzetbegovic'i Amman'daki El-Huseyniye Sarayı'nda kabul ettiği ifade edildi.

Kral Abdullah ile İzetbegovic'in ikili görüşmesinin ardından Bosna Hersek ve Ürdün'den heyetlerin katıldığı bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel konuların ele alındığı kaydedildi.

Bölgeye düzenlediği resmi ziyaretler kapsamında dün Amman'a gelen İzetbegovic, bugün Ramallah'a geçti. İzetbegovic'in ilk Ramallah ziyaretinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Bosna izzetbegovic

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