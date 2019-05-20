Boşnak sanatçı Zeyd Şoto ve Eşref Ziya Terzi Bağcılar’da konser verdi

Bağcılar Belediyesi Ramazan etkinlikleri kapsamında sahneye çıkan özgün müzik sanatçısı Eşref Ziya Terzi ve Boşnak sanatçı Zeyd Şoto, söylediği ilahi ve ezgilerle 11 ayın sultanı Ramazan’ı anlattı. Eşsiz bir müzik ziyafeti yaşayan Bağcılarlılar, konser boyunca sanatçılara eşlik etti.

Bağcılar Belediyesi Gönül Sofrası, dün Kemal Paşa Mahallesi’nde kuruldu. Koca Ragıp Paşa Ortaokulu bahçesinde hazırlanan iftar sofrasına mahalle sakinleri yoğun katılım gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da orucunu hemşehrileriyle birlikte açtı. İftara katılan bir engelli de Başkan Çağırıcı’ya kendisinin yaptığı bir elişi ürün hediye etti.

Arapça, İngilizce ve Boşnakça eserler seslendirildi

İftardan sonra ise geleneksel Ramazan etkinliklerinin yapıldığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı renkli görüntülere sahne oldu. Konser öncesi meydan 7’den 70’e her yaş grubundan insanla tıklım tıklım doldu. İlk olarak sahneye Bosna Hersekli tasavvuf sanatçısı Zeyd Şoto ve ekibi çıktı. Arapça, İngilizce ve Boşnakça olmak üzere 11 eserin yer aldığı “Kalbe Ziyaret” adlı albümü bulunan Zeyd Şoto, söylediği kardeşlik, birlik ve beraberlik üzerine ezgilerle duygu dolu dakikalar yaşattı.

Teravih namazının ardından mikrofonu alan özgün müziğin önde gelen isimlerinden Eşref Ziya Terzi, coşkuyla karşılandı. Sanatçı, “Şehit tahtında Rabbe gülümser” ve “Ağlama karanfil” başta olmak üzere en popüler parçalarını seslendirdi. Müzik ve ses karşısında mest olan Terzi hayranları, birçok eserinde sanatçıya eşlik etti. Terzi, söylediği ilahilerde Allah aşkını ve Ramazan ayının bereketini, önemini ve sevgisini anlatırken, duygusal ezgilerle de dinleyenleri geçmişe götürdü.

Heyecanın bir an bile azalmadığı konser, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

