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Boşnak torunları Çanakkale'de buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Çanakkale'de düzenlenen "Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı" kapsamında, Boşnak gençler atalarını mezarları başında andı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) Çanakkale'de düzenlenen "Yurtdışı Türkler Gençlik Kampı" kapsamında, Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinden gelen gençler, atalarının mezarlarını ziyaret etti.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, YTB ve Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Çanakkale Eceabat Gençlik Konukevi'nde düzenlenen kamp çerçevesinde Çanakkale Şehitliği, Anıtlar, Arı Burnu, Conk Bayırı, Anafartalar, Truva atı, Eceabat ve Çanakkale merkezine uzman rehberler eşlinde geziler düzenleniyor.

Bu kapsamda, YTB'nin ilk kez bu yıl Sancak bölgesinden kamplara dahil ettiği gençler, bu bölgeden olup yurt dışında yaşayan gençlerle birlikte dedelerini mezarları başında andı.

Dünyanın dört bir yanından başvurulara açık olan kampa bu yıl ABD, Kanada, Hollanda, Fransa, Avusturya, Almanya, Sırbistan, Makedonya, Yunanistan ve İsviçre’den yüzlerce genç katılıyor.

Kamplara katılım ücretsiz olup, katılımcıların ulaşım giderleri ise YTB tarafından karşılanıyor. Kamp etkinlerinde okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi sportif faaliyetler ile Türkçe, tarih, dış politika ve kişisel gelişim gibi konularda da eğitim seminerleri organize ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale uluslararası öğrenci YTB

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