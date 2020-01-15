Bosnalı 13 yaşındaki Nejra, organ nakli hayaline İstanbul'da kavuştu

İSTANBUL (AA) - AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Bosnalı 13 yaşındaki Nejra Hukara, İstanbul'da, babasından alınan karaciğerin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.
Bosna Hersek'te yaşayan 24 yıllık evli Fahrudin ve Saida Hukara çifti, 13 yaşındaki kızları Nejra'yı, elleri ve ayakları şişmeye başlayınca doktora götürdü.
Tetkikler sonucunda otoimmün hepatit hastalığı teşhisi konulan Nejra, 4 ay tedavi gördü fakat şikayetleri bir türlü kontrol altına alınamadı. Karaciğer fonksiyonları giderek bozulan Nejra'ya karaciğer nakli yapılması gerektiği söylendi.
Aile, nakil için araştırma yaparken canlıdan nakil konusunda en iyi ülkelerden biri olan Türkiye'yi tercih etti. 50 yaşındaki emniyet mensubu baba Hukara, karaciğerini kızına vermek istedi.
Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ve ekibinin yaptığı başarılı operasyonla baba Fahrudin'den alınan karaciğer parçası, kızına nakledildi. Nejra, ameliyatın ardından kısa sürede sağlığına kavuştu.
- "Otoimmün hastalıklarda, karaciğer dokusuna karşı bir saldırı söz konusu"
Ameliyatı gerçekleştiren organ nakli cerrahı Prof. Dr. Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nejra'nın son dönem karaciğer yetmezliği sorunu yaşadığını belirtti.
Prof. Dr. Polat, şunları kaydetti:
"Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemimiz bazı organlarımızı yabancı doku olarak algılayıp onları yok etmeye çalışıyor. Burada da karaciğer dokusuna karşı bir saldırı söz konusu ve bu durum karaciğerin işlevini bozuyor. Hastalarımızda nakil öncesi birtakım medikal tedaviler planlanması çok önemli, eğer bunlara cevap alınamıyorsa nakil gerçekleştiriliyor. Nejra bu konuda doğru bir tedavi almadığı için yetmezlik son aşamaya gelmişti. Şimdi çok başarılı bir nakil süreci geçirdi ve bundan sonra da kendisine çok dikkat etmesi gerekiyor. İlk 1 yıl kontroller çok önemli, hastamızın hassasiyetle takip edilmesi çok büyük bir önem arz ediyor."
- "Kızımı ve eşimi, sağlıklı ve mutlu görmek çok güzel"
Baba Fahrudin Hukara de kızının karaciger naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Polat ve ekibine teşekkür ederek, Nejra'nın yeniden hayata tutunmasının mucizevi bir durum olduğunu söyledi.
Kızının Türkiye'ye ilk defa geldiğini ve ameliyat süreci dahil Türkiye'den çok güzel anılarla ayrılacağını aktaran Hukara, "Kendi ülkemde hastanede yattığım dönemde doktorluk hayalimden vazgeçmiştim ancak burayı görünce böyle bir hastanede çalışmak istediğimi düşündüm. Hastanede insanlar çok ilgili ve sevgi dolu. Ben de hayallerimin peşinden koşmaya karar verdim. Ailece çıktığımız bu umut yolculuğunun mutlu bitmesi hepimiz için mucize gibi, çok mutluyum." diye konuştu.
Anne Saida Hukara ise "Hem kızım hem de eşim için çok endişelenmiştim ama şimdi ikisini de böyle sağlıklı ve mutlu görmek çok güzel... Onların mutluluğu ve sağlıklı olduğunu görmek her şeye değer." ifadelerini kullandı.
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