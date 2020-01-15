Bosnalı 13 yaşındaki Nejra, organ nakli hayaline İstanbul'da kavuştu

Aile, nakil için araştırma yaparken canlıdan nakil konusunda en iyi ülkelerden biri olan Türkiye'yi tercih etti. 50 yaşındaki emniyet mensubu baba Hukara, karaciğerini kızına vermek istedi.

Ameliyatı gerçekleştiren organ nakli cerrahı Prof. Dr. Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nejra'nın son dönem karaciğer yetmezliği sorunu yaşadığını belirtti.

Prof. Dr. Polat, şunları kaydetti:

"Otoimmün hastalıklarda, bağışıklık sistemimiz bazı organlarımızı yabancı doku olarak algılayıp onları yok etmeye çalışıyor. Burada da karaciğer dokusuna karşı bir saldırı söz konusu ve bu durum karaciğerin işlevini bozuyor. Hastalarımızda nakil öncesi birtakım medikal tedaviler planlanması çok önemli, eğer bunlara cevap alınamıyorsa nakil gerçekleştiriliyor. Nejra bu konuda doğru bir tedavi almadığı için yetmezlik son aşamaya gelmişti. Şimdi çok başarılı bir nakil süreci geçirdi ve bundan sonra da kendisine çok dikkat etmesi gerekiyor. İlk 1 yıl kontroller çok önemli, hastamızın hassasiyetle takip edilmesi çok büyük bir önem arz ediyor."

- "Kızımı ve eşimi, sağlıklı ve mutlu görmek çok güzel"

Baba Fahrudin Hukara de kızının karaciger naklini gerçekleştiren Prof. Dr. Polat ve ekibine teşekkür ederek, Nejra'nın yeniden hayata tutunmasının mucizevi bir durum olduğunu söyledi.