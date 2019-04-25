Bosnalı çocuklar şenlikte buluştu

ZENİCA (AA) - Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında okullarında seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 binden fazla çocuk, bu yıl yedincisi düzenlenen çocuk şenliğinde buluştu.
Zenica şehrindeki Zenica Arena'da düzenlenen şenliğe Türkiye ve Bosna Hersek'ten davetliler, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile eş zamanlı olarak burada da bu muhteşem şenliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Festivalin organizasyonu için tüm Türk kurumlarının el birliği yaptığını kaydeden Koç, "Çocuklar, dünyanın her yerinde bizim neşe kaynağımız ve geleceğimiz. Sizin mutluluğunuz bizim de mutluluğumuzdur. Tüm dünya çocukları sadece mutluluğu hak ediyor. Bu mutlu günü bizlerle de paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
Zenica-Doboj Kanton Başbakanı Mirza Ganic de bugün Zenica'da tüm Bosna Hersek'in buluştuğunu belirterek, böylesine güzel bir festivalin yıllardır Zenica'da düzenleniyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Türkçe öğrenen öğrencilerin, aynı zamanda Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki ilişkilerin gelişmesine de önemli katkı sağladığını ifade eden Ganic, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.
Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Akif Yaman ise Çocuk Şenliği'nin gelecek yıllarda da devam etmesi temennisinde bulunarak, "Sizlerden tek isteğimiz Türkçeyi iyi öğrenmeniz, geliştirmeniz ve üniversiteyi Türkiye'de okumanız." dedi.
- Balkanlar'ın ünlü şarkıcısı Dzenan Loncarevic sahne aldı
Protokol konuşmalarının ardından "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında öğrencilerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı amacıyla yıl boyunca düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.
Türkçenin seçmeli ders olarak okutulduğu yedi kantondan gelen binlerce öğrencinin keyifli bir gün geçirme fırsatı bulduğu şenlikte, Türkçe ve Boşnakça şarkılar söylendi, sihirbaz gösterisi sahnelendi. Konya'dan gelen çocuk folklor ekibi ve mehteran takımının da sahne aldığı şenlikte, Medipol Başakşehir'de forma giyen Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Edin Vişça'nın görüntülü tebrik mesajlarına da yer verildi.
Daha önce Dino Merlin, Hari Mata Hari ve Mirza Selimovic gibi bölgenin ünlü şarkıcılarının katıldığı şenlikte, bu yıl da Balkanlar'ın ünlü isimlerinden Dzenan Loncarevic sahne aldı. Loncarevic’in şarkılarına eşlik eden çocuklar, ellerindeki Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarıyla renkli görüntüler oluşturdu.
- Çocuk Şenliği ve Tercihim Türkçe Projesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Bosna Hersek Sivil İşler Bakanlığı himayesinde, YEE tarafından düzenlenen 7. Çocuk Şenliği'ne Türkiye ve Bosna Hersek'ten çok sayıda şirket de destek verdi.
Bosna Hersek'teki devlet okullarında Türkçenin ikinci yabancı seçmeli dil olarak yer almasına ilişkin bir proje olan "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında, yedi kantonundaki 150 lise ve ilkokulda öğrenciler Türkçe öğreniyor.
Çocuk Şenliği ise "Tercihim Türkçe Projesi"nin final etkinliği olarak yedi yıldır düzenleniyor.
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