Bosnalı çocuklar şenlikte buluştu

ZENİCA (AA) - Bosna Hersek'te Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında okullarında seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 binden fazla çocuk, bu yıl yedincisi düzenlenen çocuk şenliğinde buluştu.

Zenica şehrindeki Zenica Arena'da düzenlenen şenliğe Türkiye ve Bosna Hersek'ten davetliler, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, burada yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile eş zamanlı olarak burada da bu muhteşem şenliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Festivalin organizasyonu için tüm Türk kurumlarının el birliği yaptığını kaydeden Koç, "Çocuklar, dünyanın her yerinde bizim neşe kaynağımız ve geleceğimiz. Sizin mutluluğunuz bizim de mutluluğumuzdur. Tüm dünya çocukları sadece mutluluğu hak ediyor. Bu mutlu günü bizlerle de paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Zenica-Doboj Kanton Başbakanı Mirza Ganic de bugün Zenica'da tüm Bosna Hersek'in buluştuğunu belirterek, böylesine güzel bir festivalin yıllardır Zenica'da düzenleniyor olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.