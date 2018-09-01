GRADACAC (AA) - Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, ülkenin kuzeydoğusundaki Gradacac şehrinde kendisine bağlı imamlarla kurduğu topçu bataryasının komutanlığını yapan Hacı Adem Hadzic'in cenazesi, Kadic Basca mezarlığında toprağa verildi.

Hadzic'in Hüseyin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına, yakınlarının yanı sıra Bosna Hersek genelinden imamlar katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Hüseyin Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, merhum Hadzic'in güven ve umut veren bir tabiatı olduğunu belirterek "Adem, tam anlamıyla bir Adem'di. Allah'ın kuluydu, içinde bir Müslüman'ın, bir Boşnak'ın taşıması gereken tüm değerleri barındırıyordu." diye konuştu.

Hadzic ile bir süre yaşama şerefine nail olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Adem ile bu milletin en zor döneminde tanıştım. Gradacac şehrine ve Bosnalılara Adem'den fazla umut veren biri daha olmadı. Zorluk nedir bilmezdi. Başına gelen her kötülüğü takdiriilahi olarak kabul ederdi." dedi.

- Hacı Adem Hadzic kimdir?