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Bosnalı "gazi imam" son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 21:13 | Son Güncelleme

Bosna Savaşı sırasında kendisine bağlı imamlarla kurduğu topçu bataryasının komutanlığını yapan Hacı Adem Hadzic'in cenazesi toprağa verildi

GRADACAC (AA) - Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan savaşta, ülkenin kuzeydoğusundaki Gradacac şehrinde kendisine bağlı imamlarla kurduğu topçu bataryasının komutanlığını yapan Hacı Adem Hadzic'in cenazesi, Kadic Basca mezarlığında toprağa verildi.

Hadzic'in Hüseyin Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazına, yakınlarının yanı sıra Bosna Hersek genelinden imamlar katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Hüseyin Kavazovic, burada yaptığı konuşmada, merhum Hadzic'in güven ve umut veren bir tabiatı olduğunu belirterek "Adem, tam anlamıyla bir Adem'di. Allah'ın kuluydu, içinde bir Müslüman'ın, bir Boşnak'ın taşıması gereken tüm değerleri barındırıyordu." diye konuştu.

Hadzic ile bir süre yaşama şerefine nail olduğunu vurgulayan Kavazovic, "Adem ile bu milletin en zor döneminde tanıştım. Gradacac şehrine ve Bosnalılara Adem'den fazla umut veren biri daha olmadı. Zorluk nedir bilmezdi. Başına gelen her kötülüğü takdiriilahi olarak kabul ederdi." dedi.

- Hacı Adem Hadzic kimdir?

Bosna Hersek’in Srebrenik kasabasına bağlı Sladna köyünde 1944 yılında doğan Hadzic, 26 Mayıs 1990’da rahmetli Aliya İzetbegoviç’in kurucusu olduğu Demokratik Eylem Partisi (SDA) Gradacac İl Başkanlığı görevine getirildi.

Hadzic, 18 Kasım 1990 yılında yapılan seçimlerde SDA’dan milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Sarığı ve cübbesiyle parlamentoya girmesi, dönemin komünizm Yugoslavyasında tepkiyle karşılanmıştı. Parlamentoda bir odayı mescit yapan Hadzic, namaz kılan milletvekillerine imamlık yapmıştı.

Savaş döneminde Gradacac şehrindeki imamlarla gençlerden oluşan bir topçu bataryası kuran Hadzic, ülkesini Sırp Çetniklere karşı savundu.

Savaşın başladığı 1992'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad’dan gelen silah yüklü bir trene baskın yaparak vagonları raylara deviren Hadzic ve emrindeki birlik, bu vagonlardaki cephaneliğe el koyarak bölgedeki savaşın seyrini Boşnakların lehine çevirdi. Yugoslav Halk Ordusuna karşı kazanılan bu zafer Boşnaklar arasında büyük bir morale neden oldu.

Bosna savaşının ardından Avusturya’nın başkenti Viyana’ya giden ve oradaki Boşnaklara ait bir camide imamlık yapan Hadzic, çarşamba gecesi Viyana’da vefat etti.

Savaş sırasında Türkiye’de de farklı etkinliklerde Bosna Savaşını anlatan Hadzic, o dönemde Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve dönemin RP İstanbul İl Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Adem Hadzic Bosna Savaşı cenaze Gradacac

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