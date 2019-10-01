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Bosnalı genç "ek donanımı" ile hayata tutundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Geçirdiği iş kazası sonucu sağ kolunu kaybeden 19 yaşındaki Ermin Omerovic'e, Balkanlar'da ilk kez gerçekleştirilen ameliyatla düşünceleriyle kontrol edebildiği biyonik kol takıldı - Omerovic: - "Daha önce yapabildiğim her şeyi şimdi de yapıyorum. Beni rahatsız eden tek şey insanların bana acıyarak bakması. Onlara ek donanıma sahip olduğumu söylemeyi seviyorum"

SARAYBOSNA (AA) - KEMAL ZORLAK - Bosna Hersek'in Jajce şehrinde yaşayan 19 yaşındaki Ermin Omerovic, geçirdiği bir iş kazası sonucu kaybettiği sağ koluna yeniden sahip olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bosna Hersek ve Balkanlar'da ilk kez gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonucu düşünceleriyle kontrol edebildiği biyonik bir kola sahip olan Omerovic, bir Alman firması tarafından üretilen yeni koluyla adeta tekrar hayata tutundu.

Teknolojinin son yeniliklerine sahip biyonik kolunu düşünceleriyle hareket ettiren Omerovic, kendini "ek donanımlı" olarak nitelendiriyor.

Yaklaşık 2 ay önce Saraybosna Üniversitesi Klinik Merkezi'nde (KCUS) başarılı bir ameliyat geçiren Omerovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolunu iş makinesine kaptırdığını anlatarak 4 ay boyunca kolsuz kalmanın çok zor olduğunu söyledi.

Genç bir sporcu olan Omerovic, biyonik kolun takılmasının ardından kendini normal bir insan gibi hissettiğini belirterek "Başıma gelen kazanın içimdeki yaşam sevincini öldürmesine asla izin vermedim." dedi.

Omerovic, biyonik kolu taktıklarında ilk yaptığı şeyin yeni kolunu sol koluyla karşılaştırmak olduğunu kaydederek "Gözüme çok büyük görünmüştü. Düşünsenize, sağ kolumun nasıl göründüğünü bile unutmuştum. Görünüşünü unuttuğum sağ koluma tekrar kavuştuğum o an hissettiğim mutluluğu tarif edemem." diye konuştu.

- İnsanlara "ek donanımı" olduğunu söylüyor

Yaşadığı yerin şehir merkezine uzaklığı nedeniyle her yere bisikletle gittiğini anlatan Omerovic, "Daha önce yapabildiğim her şeyi şimdi de yapıyorum. Beni rahatsız eden tek şey insanların bana acıyarak bakması. Onlara ek donanıma sahip olduğumu söylemeyi seviyorum." ifadelerini kullandı.

Biyonik kolun sahip olduğu özellikleri yavaş yavaş keşfettiğini aktaran Omerovic, "İnternette biyonik kolla ilgili okuduğum bazı yorumlar beni sinirlendiriyor. İnsanlara bu kolla neler yapılabileceğini göstermek için yazı yazmayı ve balık tutmayı öğreneceğim." dedi.

Ermin'in kız arkadaşı Selma Vereget de kazadan yaklaşık bir ay sonra tanıştıklarını belirterek "Kolunun olmamasını asla bir eksiklik olarak görmedim. Ben onun karakterine aşık oldum." diye konuştu.

Biyonik kolun varlığını zaman zaman unuttuğunu söyleyen Vereget, "Bazen ondan bir şeyler uzatmasını istediğim oluyor. Artık o kola protez de demiyoruz. Kolu taktıktan sonra elimi ilk tuttuğunda çok heyecanlandım. Ayarını tutturamayıp gereğinden fazla sıkacak sandım." dedi.

- "İnsan proteze değil, protez insana uyum sağlıyor"

KCUS Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Djemil Omerovic, ameliyatı gerçekleştiren ekip olarak Ermin'e yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek "Elimize, genç bir insanın hayatını değiştirme fırsatı geçti. Bunu da bilim ve teknoloji sayesinde başardık." ifadelerini kullandı.

Biyonik kolun 14 farklı hareket özelliğine sahip olduğunu anlatan Omerovic, Ermin'in düşünce yoluyla gönderdiği sinyallerin biyonik kolu harekete geçirdiğini kaydetti.

Omerovic, Ermin'in ameliyatının çok sayıda hastaya ilham olduğunu vurgulayarak yakın zamanda bacağını kaybetmiş bir anne ile geçirdiği trafik kazasında sağ elini kaybeden 19 yaşında bir genç kıza da aynı şekilde yardımcı olmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Alman "Otto Bock" firmasının Bosna Hersek Müdürü Zeljka Micic de "Bebionic" olarak adlandırılan protezlerde yapay veya elektronik zekanın söz konusu olduğunu belirterek "Protez tıpkı cep telefonları gibi şarj edilerek çalışıyor. İnsan proteze değil, protez insana uyum sağlıyor. Bu tarihte bir ilk." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
biyonik kol bosna hersek Ermin Omerovic

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