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Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:40 | Son Güncelleme

Bosna Hersek’ten gelen ve aralarında Srebrenitsa katliamında yakınlarını kaybeden kadınların da bulunduğu grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

Bosna Hersek’ten gelen ve aralarında Srebrenitsa katliamında yakınlarını kaybeden kadınların da bulunduğu grup, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Duygulu anların yaşandığı ziyarette Bosnalı kadınlar, Diyarbakır annelerine desteklerini iletti.
Aralarında 1995 yılında Sırplar tarafından katledilen Boşnak vatandaşların yakınlarının da bulunduğu 100 kadın, HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek, çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile burada oturma eylemlerine devam eden annelerle buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette Bosna’dan gelen kadınlar, evlat nöbetindeki annelerle kucaklaştı. Türkiye ve Bosna Hersek bayraklarının açıldığı ziyarette kadınlar Diyarbakır annelerinin dertlerine ortak oldu.
Ziyaret ile ilgili konuşan İzmirli Boşnaklar Derneği ve Uluslararası Balkan Kooperatifi Başkanı Hamza Yavuz, dernek ve kooperatif olarak vekillerin de katılımı ile proje hazırladıklarını söyledi. Bosna ve Türkiye anneleri el ele projesi kapsamında şu an Diyarbakır’da olduklarını kaydeden Yavuz, “Bu anneler Diyarbakırlı annelerin halinden anlayan anneler, çünkü acıları çok taze. Annelere destek olmaya, onları cesaretlerinden dolayı kutlamaya geldiler. Yaklaşık 6 bin kilometre yol gidecekler. Anneler Diyarbakırlı annelere mesajlarını iletecek, aynı zamanda da Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörle mücadelesine destek olmak için de buradalar. Barış Pınarı Harekatı için buraya destek mesajı vermeye geldiler. Terörün her türlüsünü kınıyoruz. İnsanların barış içerisinde ve bu annelerin çocuklarının da evlerinde, parklarında, okullarında olmasını istiyoruz. Bu annelerimizin çocuklarına bir an önce kavuşmasını istiyoruz. Kadınlar, Diyarbakırlı annelerin haklı mücadelesini ilk defa böyle bir toplulukla uluslararası platforma taşıyor. Bizler de İzmirli Boşnaklar Derneği ve Uluslararası Balkan Kooperatifi olarak bütün hanımefendilere hoş geldiniz diyoruz. Diyarbakır annelerimizin acılarına katılıyoruz. Onlarla kucaklaşmaya gidiyoruz” dedi.

“Dün siz bizim yanımızdaydınız, bugün de biz sizin yanınızdayız”
Diyarbakır annelerini ziyaret eden Bosnalı kadınlardan Zehra Turic, terörü durdurmak istediklerini kaydederek, “Burada olduğumuz için mutluyuz. Dün biz ağlıyorduk, siz bizim yanımızdaydınız, bugün biz de sizin için buraya sizin yanınıza geldik. 6 bin kilometre yol kat ettik, burada olduğumuz için çok mutluyuz, her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.
Bosnalı kadınlardan Midheta Oruli de, “Savaş sırasında siz bizim yanımıza geldik, o yüzden biz bugün sizin için buradayız, mücadele ediyorsunuz ve biz de size destek vermeye geldik. Umarım derdiniz en kısa sürede çözülür, her zaman yanınızdayız. Savaşta yakınlarımı kaybettim, o yüzden aynı acıları paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Türkiye ve Bosna Hersek bayrakları açıldı. Bosnalı kadınlar beraberlerinde getirdikleri hediyeleri Diyarbakır annelerine verdikten sonra alandan ayrıldı.

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Bosnalı kadınlardan Diyarbakır annelerine destek ziyareti
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