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Bosnalı Sırp Lider Karaziç’e Ömür Boyu Hapis

20.03.2019 21:58 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM) Bosnalı Sırp siyasi lider Radovan Karaziç’i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Böylece 1990’lardaki Balkan savaşlarıyla ilgili en önemli davalardan biri sonuçlanmış oldu

Bosnalı Sırp Lider Karaziç’e Ömür Boyu Hapis

Birleşmiş Milletler (BM) Bosnalı Sırp siyasi lider Radovan Karaziç’i ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Böylece 1990’lardaki Balkan savaşlarıyla ilgili en önemli davalardan biri sonuçlanmış oldu.

Temyiz hakimi Karaziç’in 1995 yılında 8 bin Müslüman erkeğin Srebrenitsa’da katledilmesi nedeniyle 2016’da çarptırıldığı 40 yıllık hapis cezasının suçun boyutuyla karşılaştırıldığında hafif kaldığına hükmetti.

Savaş mağdurları, oturumu yöneten hakim Vagn Joensen temyize açık olmayan kararına alkışlayarak destek verdi.

Mahkemenin kendisine karşı taraflı olduğunu savunan Karaziç ise kararı sükunet içinde karşıladı.

73 yaşındaki Karaziç Bosna’nın başkenti Saraybosna’nın 44 aylık kuşatması sırasında soykırım, insanlığa karşı suç ve savaş suçları işlemekten suçlu bulunmuştu. Kuşatma sırasında Hırvat ve Müslümanlar’a yönelik etnik temizlik kampanyası yürütülmüştü.

Savaştan sonra on yıldan uzun süre saklanan Karaziç 2008’de yakalanarak adalete teslim edilmişti. Karaziç cezasını nerede çekeceği belli oluncaya kadar Lahey’de mahkemenin gözaltı merkezinde kalmaya devam edecek.

Srebrenitsa, Bosna savaşı sırasında Birleşmiş Milletler tarafından “güvenli bölge” ilan edilmiş, çok sayıda Bosnalı Müslüman buraya sığınmıştı. Ancak General Ratko Mladiç komutasındaki Bosnalı Sırp birlikler 11 Temmuz 1995 tarihinde kenti ele geçirerek, çocuklar dahil 8 bin erkeği öldürdü. Bosnalı Müslümanlar’ın cesetleri daha sonra toplu mezarlarda bulunmuştu

Bosna Savaşı sırasında, Sırp güçlerin komutanlığını yapan Ratko Mladiç ise 10 kez soykırım yapmak, insanlığa karşı suç ve savaş suçları işlemekten Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 2017 yılının Kasım ayında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti. Mladiç’in temyiz davasıysa beklemede.

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