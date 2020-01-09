Bosnalı Sırplar "anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti Günü'nü kutladı

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) kurulduğu 9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü, "anayasaya aykırı" olmasına rağmen bu yıl da törenle kutlandı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin daha önce iki kez "anayasaya aykırı" olduğuna hükmettiği Sırp Cumhuriyeti Günü dolayısıyla Banja Luka şehrinde düzenlenen törende, Bosnalı Sırp liderler bir kez daha ayrılıkçı söylemde bulundu.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in yanı sıra Sırbistan'dan bakanların da katıldığı törende konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni bir kez daha "devlet" olarak nitelendirdi.

Dodik konuşmasında, "Sırpların bugün iki devleti var. Biri Sırbistan, diğeri ise Sırp Cumhuriyeti. Her ne kadar başkaları bunu inkar etseler de bugün biz kendi devletimizde yaşıyoruz. Biz Sırp Cumhuriyeti'ni kendi devletimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Sırp Cumhuriyeti Günü dolayısıyla bu sabah Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İrinej'in katılımıyla ayin yapıldı.