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  4. Bosnalı Sırplar "anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti Günü'nü kutladı

Bosnalı Sırplar "anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti Günü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:35 | Son Güncelleme

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi tarafından iki kez "anayasaya aykırı" ilan edilen Sırp Cumhuriyeti Günü kutlamalarında, Bosnalı Sırp yetkililer bir kez daha ayrılıkçı söylemde bulundu

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) kurulduğu 9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü, "anayasaya aykırı" olmasına rağmen bu yıl da törenle kutlandı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesinin daha önce iki kez "anayasaya aykırı" olduğuna hükmettiği Sırp Cumhuriyeti Günü dolayısıyla Banja Luka şehrinde düzenlenen törende, Bosnalı Sırp liderler bir kez daha ayrılıkçı söylemde bulundu.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'in yanı sıra Sırbistan'dan bakanların da katıldığı törende konuşan Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni bir kez daha "devlet" olarak nitelendirdi.

Dodik konuşmasında, "Sırpların bugün iki devleti var. Biri Sırbistan, diğeri ise Sırp Cumhuriyeti. Her ne kadar başkaları bunu inkar etseler de bugün biz kendi devletimizde yaşıyoruz. Biz Sırp Cumhuriyeti'ni kendi devletimiz olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Sırp Cumhuriyeti Günü dolayısıyla bu sabah Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği İrinej'in katılımıyla ayin yapıldı.

- Boşnaklar tepkili

Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyesi Sefik Dzaferovic, 9 Ocak 1992'de Bosna Hersek'in anayasal düzenine darbe vurulduğunu belirterek, Bosna'daki savaşta yaşanan soykırımın da aslında bu tarihin bir sonucu olduğunu söyledi.

9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olmadığının altını çizen Boşnak siyasetçi, bugünkü kutlamaların da anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu ifade etti.

Sırp Cumhuriyeti'nin Boşnak Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic de bu günün kutlanmasının anayasaya ve yasalara aykırı olduğunu ve ahlaki olmadığını vurgulayarak, devletin yargı organlarını bu günü kutlayarak etnik nefreti yayanları cezalandırmaya çağırdı.

- "Anayasaya aykırı" Sırp Cumhuriyeti Günü

Ülkedeki en büyük Boşnak partisi konumundaki Demokratik Eylem Partisi'nin Genel Başkanı Bakir İzetbegovic'in 2015'te yaptığı başvuru üzerine 9 Ocak'ın yasallığını değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu günün kutlanmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve bunun entite sınırları içinde yaşayan Sırp olmayan halklara karşı bir ayrımcılık olduğunu ifade etmişti.

Ayrılıkçı söylemleriyle tanınan Dodik ise 2016'da entite sınırları içinde bir referandum yapmış ve referandumda oy kullananların yüzde 99'u 9 Ocak'ın Sırp Cumhuriyeti Günü olarak kutlanması yönünde oy vermişti.

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