Bosnalı Sırplardan Ortodoks Noeli'nde provokasyon

Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Boşnak başkan yardımcısı Ramiz Salkic, yaptığı açıklamada, Srebrenitsa, Bratunac ve Visegrad'da yaşananların bölgede yaşayan Boşnakların güvenliğine dair doğrudan tehdit olduğunu vurguladı.

Savaşta Boşnak sivillere yönelik birçok katliam gerçekleştiren Çetnikleri savunan Ravna Gora Hareketi isimli sivil toplum örgütü, Vişegrad şehrinde araç konvoyu düzenleyerek dini bir bayramı Boşnaklara yönelik provokasyon aracı olarak kullandı.

Savaşta tecavüze uğramış kadınların haklarını savunan Savaşın Kadın Mağdurları Derneği Başkanı Bakira Hasecic ise dini bir bayramda yapılan bu provokasyonları kınadığını belirterek, soykırımı inkar eden, savaş suçlularını öven, dini ve etnik temelli nefreti yayan kişilerin cezalandırılmasını öngören bir yasanın acilen çıkarılması gerektiğini söyledi.

Bu eylemleri yapanların dini değerlere saygısı olmayan, kötü niyetli kişiler olduğunu kaydeden Hasecic, "Onların yaptıklarını normal hiçbir insan yapmaz. En acı olanı da tüm bunları yapanların, savaşta çocuk yaşta olan insanlar olması." dedi.

Bosnalı aşırı milliyetçi Sırplar geçmiş yıllarda da benzer provokasyonlar yapmış, son olarak geçen yılki Ortodoks Noeli'nde Srebrenitsalı soykırım kurbanlarının defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı önüne kestikleri domuzların parçalarını atmışlardı.

