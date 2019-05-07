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Bosnalı yetimlerin ilk iftarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 11:02 | Son Güncelleme

Bosna Hersek’in Zivinice Merkez Camii’nde İnsani Yardım Vakfı (İHH), Bosnalı yetimler ve ailelerine iftar verdi.

Bosna Hersek’in Zivinice Merkez Camii’nde İnsani Yardım Vakfı (İHH), Bosnalı yetimler ve ailelerine iftar verdi. Ramazan ayının ilk iftarında ulaştırılan yardımlar ise yetimlerin yüzünü güldürdü.
Bosna Hersek’in Zivinice Merkez Camii’nde hayırseverlerin yardımlarıyla yetim çocuklar ve aileleri için iftar sofrası kuruldu. İnsani Yardım Vakfı’nın (İHH) "Ramazan Birlikte Güzel" sloganı ile başlatılan yardım kampanyası kapsamında düzenlenen iftara 230 kişi katıldı. On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla ilk iftarını açan Bosnalı Müslümanlar ise her yıl daha büyük sevinçle karşılanan bu mübarek ayı birlik ve beraberlik içerisinde geçirmek istediklerini kaydetti.

75 yetimin ailesine kumanya dağıtımı
Bosnalı yetimler ve aileleriyle gerçekleştirilen iftarın ardından kumanya dağıtımı da yapıldı. 75 yetim aileye ulaştırılan kumanya paketlerinin içerisinde un, şeker, yağ, makarna, pirinç gibi temel gıda malzemeleri bulunuyor.
Hedeflenilen sayıda kumanya dağıtımı, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

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