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"Bostan korkulukları"ndan festival daveti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 11:13 | Son Güncelleme

Urla'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek korkuluk festivali öncesi Barbaros Mahallesi sakinleri, ilginç bir tanıtım faaliyetine imza attı - Yöre halkını tarlaya ve üretime çağırmak için eski kıyafetler ve renkli makyajla bostan korkuluğu görünümüne bürünen çok sayıda kişi, tarlalardan mahalle meydanına yürüyüş yaptı - Festival Komitesi Başkanı Demet Küçükkayalar: - "Geçtiğimiz 2 sene içinde gençlerin köye dönmesi konusunda oldukça iyi gelişmeler gördük. Dönmeyen gençler de en azından düşünmeye başladı"

İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'in Urla ilçesinde üretimi bırakan yöre halkının yeniden tarlaya dönmesi için düzenlenen Barbaros Oyuk Festivali kapsamında mahalle sakinleri, ilginç bir tanıtım etkinliğine imza attı.

Urla'nın kırsal mahallesi Barbaros'ta eski kıyafetler ve özel makyajla bostan korkuluğu görünümüne bürünen vatandaşlar, tarlalardan mahalle meydanına yürüyüş yaparak hem yöre halkını tarlaya hem de turistleri festivale davet etti.

Hayvanların ekili arazilere zarar vermesini önlemek için dikilen korkuluklar, 2 yıldır Urla'nın Barbaros Mahallesi'nde düzenlenen festival sayesinde turizmin başrol oyuncusu haline geldi.

Bu yıl 7 Eylül'de başlayacak 3. Barbaros Oyuk Festivali için yıl boyunca imece usulüyle hazırlanan yaklaşık 400 korkuluk, mahallenin belli noktalarına yerleştirildi.

Otobüs durağında, kahvehanede, bir ağacın dalında, bir evin çatısında veya bir köşebaşında insanların karşısına çıkan korkuluklar, renkli görüntüleriyle festival ziyaretçilerini bekliyor.

Binlerce ziyaretçinin katılımıyla sergiler, söyleşiler ve sokak konserlerinin düzenleneceği festivalin 9 Eylül'de sona ermesinin ardından korkuluklar, sergilenmeye devam edecek.

- Hem turist hem köylüye davet

Festivalin hazırlıkları için aylar öncesinden çalışmaya başlayan mahalle halkı, tanıtım için de özel bir gösteri gerçekleştirdi.

"Korkuluklar Canlanıyor" isimli projede ikindi vakti mahalle meydanında toplanan Barbaroslular, yörede "oyuk" olarak adlandırılan korkuluklara dönüşmek için hazırlıklara başladı.

Mahalledeki 7'den 70'e herkesin destek verdiği projede önce yüzlere korkuluk makyajı yapıldı. Daha sonra önceden hazırlanan korkuluk kostümlerini giyen mahalle sakinleri, alacakaranlıkta tarlaya doğru harekete geçti. Havanın kararmasıyla birlikte tarlalara varan korkuluklar "canlandı".

Barbaroslular, yörede bir zamanlar domuzları kaçırmak için çalınan, su kabağından yapılan "öğürgen kabak" adlı aletten çıkan ürkütücü seslerle yürüyüşe başladı.

Korkuluk kostümlerine döşenen LED ışıkları yakıp söndürerek mahalle meydanına hareket eden "korkuluklar"ın yürüyüşü, renkli görüntüler oluşturdu.

Bostanların arasından geçerek mahalle meydanına varan yaklaşık 40 korkuluğu ritim grubu karşıladı. Etkinlik, korkulukları canlandıranlarla diğer mahalle sakinlerinin halk oyunları gösterisiyle son buldu.

- "Gençlerin köye dönüşünü sağladık"

Festival Komitesi Başkanı Demet Küçükkayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki festivalde konukları birçok sürprizin beklediğini söyledi.

Zaten renkli olan festivalin bu yıl daha da renkleneceğini dile getiren Küçükkayalar, "Festivalin tanıtım gösterimi bile öyle oldu. Bu canlı oyuk gösterisiyle oyukların tarlalardan köye gelişini canlandırdık. Burada korkulukların amacı köylüleri ikna edip tekrardan tarıma ve üretime yönledirmek olacak. Biz de bunu sembolize eden bir gösteriye imza attık." dedi.

Projede köydeki herkesin çok büyük emeği olduğunu vurgulayan Küçükkayalar, şunları kaydetti:

"Bu festivalin 2 temel amacı var. İlk olarak üretim ortamını oluşturmaktı. İkincisi ise bu üretim ortamında gençlerin köye dönüşünü sağlamak. Geçtiğimiz 2 sene içinde gençlerin köye dönmesi konusunda oldukça iyi gelişmeler gördük. Dönmeyen gençler bile şu anda düşünmeye başladılar. Bunun yanında köyde güzel bir üretim de başladı."

Barbaros Mahallesi sakinlerinden ve projenin en yaşlı "canlı korkuluğu" Ceylan Caner (74), festival sayesinde köyde büyük değişimler olduğunu, turistlerin köye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

"Canlı korkuluklar"ın genç temsilcisi İlay Akay (10) ise festival boyunca annesine gözleme yapımında yardım ettiğini belirtti.

Mahallede sokakta rahatça oyun oynayabildiklerini kaydeden Akay, "Ablam İzmir'de oturuyordu. Oraya gidiyorum bazen. Geceleri uyuyamıyordum araba sesinden. O yüzden ben hep köyde kalmayı tercih etmişimdir." dedi.

İsmail Tokat (32) ise yaklaşık 6 yıl önce köyden kente göç ettiğini ancak festival sonrası köye yeniden dönüş yaptığını söyledi.

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