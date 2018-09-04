"Bostan korkulukları"ndan festival daveti

Otobüs durağında, kahvehanede, bir ağacın dalında, bir evin çatısında veya bir köşebaşında insanların karşısına çıkan korkuluklar, renkli görüntüleriyle festival ziyaretçilerini bekliyor.

Urla'nın kırsal mahallesi Barbaros'ta eski kıyafetler ve özel makyajla bostan korkuluğu görünümüne bürünen vatandaşlar, tarlalardan mahalle meydanına yürüyüş yaparak hem yöre halkını tarlaya hem de turistleri festivale davet etti.

Barbaroslular, yörede bir zamanlar domuzları kaçırmak için çalınan, su kabağından yapılan "öğürgen kabak" adlı aletten çıkan ürkütücü seslerle yürüyüşe başladı.

Festivalin hazırlıkları için aylar öncesinden çalışmaya başlayan mahalle halkı, tanıtım için de özel bir gösteri gerçekleştirdi.

- "Gençlerin köye dönüşünü sağladık"

Festival Komitesi Başkanı Demet Küçükkayalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu seneki festivalde konukları birçok sürprizin beklediğini söyledi.

Zaten renkli olan festivalin bu yıl daha da renkleneceğini dile getiren Küçükkayalar, "Festivalin tanıtım gösterimi bile öyle oldu. Bu canlı oyuk gösterisiyle oyukların tarlalardan köye gelişini canlandırdık. Burada korkulukların amacı köylüleri ikna edip tekrardan tarıma ve üretime yönledirmek olacak. Biz de bunu sembolize eden bir gösteriye imza attık." dedi.

Projede köydeki herkesin çok büyük emeği olduğunu vurgulayan Küçükkayalar, şunları kaydetti:

"Bu festivalin 2 temel amacı var. İlk olarak üretim ortamını oluşturmaktı. İkincisi ise bu üretim ortamında gençlerin köye dönüşünü sağlamak. Geçtiğimiz 2 sene içinde gençlerin köye dönmesi konusunda oldukça iyi gelişmeler gördük. Dönmeyen gençler bile şu anda düşünmeye başladılar. Bunun yanında köyde güzel bir üretim de başladı."

Barbaros Mahallesi sakinlerinden ve projenin en yaşlı "canlı korkuluğu" Ceylan Caner (74), festival sayesinde köyde büyük değişimler olduğunu, turistlerin köye yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.