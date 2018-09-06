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Bostancı açıklarında helikopter düştü (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor.

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA) BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."

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