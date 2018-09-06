HABER

BOSTANCI AÇIKLARINDA HELİKOPTER DÜŞTÜ-4

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:35 | Son Güncelleme

  *Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi.  Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor.

*Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi.

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."

Görüntü Dökümü:
------------------
-Olay yeri
-Helikopterin parçalarından görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Detaylar

PARTNER'Evde kocaman bir boşluk...''Evde kocaman bir boşluk...'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tavşanlı'daDiyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tavşanlı'da
Mühendis Seda Nur taburcu olduMühendis Seda Nur taburcu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Lüks otelde 'vale' skandalı! Lüks aracından oldu

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Sevgiliyle kocası evde karşılaştı, sonrası korkunç

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Ortadoğu kaynıyor! Füzeleri gönderdiler

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Resmen evrim! Mine Tugay'ın eski görüntüsü şaşkına çevirdi

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Bakanlıktan 29 ürün için daha toplatma kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Son dakika! İstanbul Bostancı açıklarında helikopter düştü

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

Meteoroloji uyardı, sağanak yağış İstanbul'u vurdu: E-5'i su bastı

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

İstanbul Avcılar'da doğalgaz santraline yıldırım düştü

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Devlet Bahçeli'den zehir zemberek açıklama

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Kahramanmaraş'ta korku dolu dakikalar! Kimse ikna edemedi

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

Taksim Cumhuriyet Anıtı'na büyük ayıp!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.