BOSTANCI AÇIKLARINDA HELİKOPTER DÜŞTÜ-4

*Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi.

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA

Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu.

Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Helikopterin parçalarından görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Detaylar

