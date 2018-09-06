Bostancı açıklarında helikopter düştü (4) (FOTOĞRAF)

*Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi. Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA Bostancı açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki 2 kişi çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."



PARTNER 17 kiloluk ceket ağır geldi