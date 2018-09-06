 Bostancı açıklarında helikopter düştü (6)

Ramazan EĞRİ-İSTANBUL,(DHA)
BOSTANCI açıklarında bir helikopterin düştüğü bildiriliyor. Helikopterdeki İsmet Öztürk ve Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."
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