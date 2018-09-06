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 BOSTANCI AÇIKLARINDA HELİKOPTER DÜŞTÜ-6

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2018 17:56 | Son Güncelleme

  *Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi.  *Pilot İsmet Özgür hastanedeki ilk beyanında "Denize indirmeye çalıştım.

*Helikopterin Ünver Havacılığa ait olduğu öğrenildi.

*Pilot İsmet Özgür hastanedeki ilk beyanında "Denize indirmeye çalıştım. Çakıldık." dedi.

Haber: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
Bostancı açıklarında bir helikopterin düştü. Helikopterdeki pilot İsmet Özgür ve OTOKAR yönetim kurulu üyesi Halil Ünver çevredekiler tarafından kurtarıldı. Helikopterin Halil İbrahim Ünver'e ait Ünver Havacılık adına kayıtlığı olduğu öğrenildi. Öztürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken Halil Ünver'in ise bilincinin kapalı olduğu öğrenildi. TC-HYU kuyruk tescilli helikopeterin Kartal'dan Sefaköy'e gidiyordu.
Konuyla ilgili İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz Maltepe ilçesi Bostancı sahilinde özel bir helikopter kazası meydana gelmiş olup iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmıştır. Teknik ekipler olay yerinde gerekli araştırma çalışmalarına başlamışlardır."

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Helikopterin parçalarından görüntü
-Yaralılardan görüntü
-Detaylar
Olay yerindeki çalışmalar

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