Bostancı'daki cinsel saldırı ve darp olayında yeni gelişme: Koruma isteyecek

İstanbul Bostancı'da 29 Ağustos gece saatlerinde taksi beklediği sırada iddiaya göre tanımadığı 2 kişinin önce sözlü tacizine uğrayan, daha sonra ise darp edilen Nagehan Bıyıklı, saldırganların salıverilmesine tepki gösterdi. Nagehan Bıyıklı, "Ben sadece adalet istiyorum, yerini bulana kadar da peşini bırakmayacağım" dedi.

Saldırı sonrası Sakarya'daki ailesinin yanına sığınan ve ailesinin can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Bıyıklı, savcılığa giderek, koruma talebinde bulunacağını belirtti.

"BANA DOKUNMAYA ÇALIŞTI"

Saldırganların verdiği ifadenin gerçeği yansıtmadığını ve güvenlik kameralarında yaşananların net bir şekilde ortada olduğunu belirten Bıyıklı, "İfadesinde telefonunu istediğimi, şarj aleti istediğimi söylemiş. Etrafında dolanıp, ona hakaret ettiğimi söylemiş. O cani, öncesinde bana saçma sapan tekliflerde bulunduğu için arkadaşlarıma ulaşmak için taksiciden şarj aleti isteyip, telefonumu açmak istedim. O sırada, kendisi yanıma gelip, benim etrafımda dolandı ve bana dokunmaya çalıştı. Ben de onu 'sen ne yapıyorsun, belanı benden bulma' diyerek ittim. Görüntülerde zaten apaçık ortada, dayak yemenin şoku altında, suratıma darbe yedim. Nasıl vurduğu, şiddet uyguladığı da ortada" dedi.