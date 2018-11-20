Bostancı metrosunda kadına hakaret davası:Sanık iddiaları kabul etmedi

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - BOSTANCI metro istasyonunda Kerime P. isimli kadına hakaret ettiği gerekçesi ile 3 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Atınç M.'nin yargılanmasına devam edildi. Sanık Atınç M., iddiaları kabul etmezken küpe taktığı için Kerime P.'nin kendisine laf söylediğini öne sürdü.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz yargılanan sanık Atınç M. ve Avukatı Ayşe Koçak ile şikayetçi Kerime P. ve avukatı İsa Mesih Şahin katıldı. SANIK SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Savunmasını yapan sanık Atınç M., suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Müştekiye yönelik herhangi bir tükürme ve sinkaflı sözüm yoktur. Olay günü asansörden ikinci kişi olarak iniyordum. Telefonla ilgileniyordum. Müştekiyi görmedim. Telefonla ilgilenirken homurdanırcasına 'saçına, küpelerine bak. Saçını uzatmış' dedi. Ben de kendisine dönerek 'sen kendine bak, bana niye karışıyorsun' dedim. Kesinlikle iddianamede yazılı sözleri söylemedim. Herhangi bir siyasi görüşüm yoktur, kimsenin yaşam tarzı beni ilgilendirmez" dedi. Benim annem ve kız kardeşim vardır, bende kadına şiddete karşıyım" dedi.

Olaydan sonra müştekiyi takip ettiği yönündeki iddiayı da kabul etmeyen Atınç M., beraatine karar verilmesini istedi.

SANIĞIN AVUKATI MÜVEKKİLİNİN OLAYDAN SONRA İŞİNİ KAYBETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Sanığın Avukatı Ayşen Koçak, müvekkilinin bu olaydan sonra işini kaybettiğini belirterek, "Saçını ve sakalını kesmek zorunda kalmıştır. Küpelerini de çıkarmıştır. Bunun tek nedeni müşteki ve vekillerinin sosyal medyada başlattıkları kampanyadır" dedi. 'SANIĞIN BEYANLARI DOĞRU DEĞİLDİR'

Söz alan sanık Kerime P., şikayetinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın beyanları doğru değildir, kamera görüntülerinde her şey bellidir. Üzerime de tükürmüştür. Olaydan etkilendim ve sanığın cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Müşteki Kerime P.'nin Avukatı İsa Mesih Şahin, sanık hakkında sosyal medyada herhangi bir lincin söz konusu olmadığını belirterek, "Sanık sosyal medyada linç edildiğini düşünüyorsa neden şikayetçi olmamıştır" dedi. OLAYA İLİŞKİN GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Olay anına ilişkin görüntüler izlendi. Görüntülerin izlendikten sonra söz alan sanık, kadına şiddete karşı olduğunu belirterek, "Benim annem ve kız kardeşim var. Ben de kadına şiddete karşıyım" dedi. Sanık hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme, duruşmayı erteledi.