BOSTANCI'DA BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN GENÇ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL,(DHA)

Kurban Bayramı için Ankara'dan İstanbul'a ve serinlemek için Bostancı'da denize giren 4 gençten 1'i boğulma tehlikesi geçirdi. Arkadaşlarının, suya dalan gencin, kendilerine şaka yaptığını sandıkları öğrenildi. Hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bostancı sahilinde meydana geldi. Kurban Bayramı tatili nedeniyle Ankara'dan İstanbul'a gelen 4 genç, serinlemek için denize girdi. Yüzdükleri sırada gençlerden Efe Canbey Can(16) suya dalarak kayboldu. Arkadaşlarının ilk önce kendilerine şaka yaptığını sandıkları genç, su yüzeyine çıkmayınca çevredekiler tarafından polise haber verildi.

Kısa sürede olay yerine gelen deniz polisi, Caddebostan Cankurtaranları, DAK-SAR ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıç ekipleri arama çalışması başlattı. Bir saatlik arama kurtarma çalışmalarının ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçlarınca bulunan genç, karaya çıkartıldı. Karada bekletilen sağlık ekipleri, gence kalp masajı uyguladı. Ardından genç, FSM Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Efe Canbey Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın görgü tanığı Kaan Kayabaşı, "Ben kayalıkların oradaydım. Bana arkadan bağırdılar 'Kaan bu tarafa yaklaş' diye. Ben bu tarafa yaklaştığımda suya bir kaç kere girdi, 5-10 saniye kaldı, çıktı. 'Bir daha dalacağım' dedi. Suya o dalışıyla yarım saat falan çıkmadı. Biz buralara geldik bize kimse inanmadığı boğulma tehlikesi geçirdiğine. Direkt polise haber verdik, cankurtaranlar geldi işte." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gencin arama çalışmaları

-Gencin sudan çıkarılması

-İlkyardım çalışmaları

-Sedyeye koyulması

-Ambulansa yüklenmesi

