HABER
  4. Bostanlı Pazarı'nda antika festivali

Bostanlı Pazarı'nda antika festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 09:48 | Son Güncelleme

İzmir'de, her ay düzenlenen 'İkinci El Antika ve El Emeği Festivali' bu kez Bostanlı Pazarı'nda düzenlendi.

İzmir'de, her ay düzenlenen 'İkinci El Antika ve El Emeği Festivali' bu kez Bostanlı Pazarı'nda düzenlendi. Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Aslı Kokuluçiçek, festivalde açtıkları stantta elde ettikleri gelir sayesinde çocuk onkoloji ve hematoloji servisinde tedavi gören hastaya, protez bacak temin ettiklerini söyledi.
'İkinci El Antika ve El Emeği Festivali' Bostanlı Pazarı'nda gerçekleştirildi. Festivale İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nde kurulan Yaşa Çocuk Derneği, Meme Kanseri ile Savaşım Derneği İzmir Şubesi (Memekander), Ulusal Down Sendromlular Derneği, Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) yöneticileri ve üyeleri katıldı. 300 kadının açtığı stantlarda; evlerde yapılan lezzetli yemekler, iğne oya başta olmak üzere çeşitli el işleri ve ikinci el antikaların satışı yapıldı. Sosyal projelerde kullanılmak üzere stantlardan gelirin de elde edildiği etkinlik, bandonun müzikleriyle renklendi. Festivale katılanlar, hem eğlendi hem de alışveriş yaptı.
Organizasyonu düzenleyen Işıl Erbey, yaklaşık 4 ay önce başladıkları projenin gün geçtikçe ilgi görmesi ve dernekler aracılığıyla hayırlı işlere vesile olmasının kendisi için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Erbey, "Birilerine faydalı olabilme amacıyla çıktığımız yolculukta yuvarlandıkça büyüyen kartopu misali büyüdük, çoğaldık. Zincirin halkalarına halka eklenerek büyümeye devam ediyoruz. Katılımcılardan masraflara binaen cüzi bedeller karşılığında stant verirken, ücretsiz yer verdiğimiz YASA, Memekander, HİPDER ve Ulusal Down Sendromlular Derneği ile büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu üreticiler aramızda yer aldı. Başta üretici bayanlar olmak üzere faydamız olabilecek her derneğe kapımız açık" dedi.
İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji ve Hematoloji Servisi'nin 3 ay önce kurulan Yaşa Çocuk Derneği'nin Başkanı Aslı Kokuluçiçek ise "Elde ettiğimiz gelir ile serviste tedavi gören bir kızımıza protez bacak temin ettik, diğer bir kızımız daha var ona da bir protez bacak temin edeceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı WhatsApp kullananlar dikkat! Silinen mesajları okumanın yolu ortaya çıktı
Heyelan mağdurları hayvanlarını bırakıp gidemiyorHeyelan mağdurları hayvanlarını bırakıp gidemiyor
Yangın çıkan evdeki çift yaralandıYangın çıkan evdeki çift yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan emeklilik sistemiyle ilgili açıklama

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği'ne füzeli saldırı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Abdülkerim Çevik silahlı saldırıda öldürüldü

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! Mersin'deki 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Cennet Mahallesi Metrobüs Durağı'nda engelli asansörü yine bozuldu

İBB 'onarıldı' demişti! Yine bozuldu

Haydarpaşa'da rayların altından dev liman şehri çıktı! İşte İstanbul'daki Khalkedon

Rayların altından dev şehir çıktı! İşte İstanbul'daki Khalkedon

Van'da ortaya çıktı! Yeni köpek türü: Van köpeği

Yeni köpek türü: Van köpeği

İstanbul’da kar yağışı! Aydos Ormanı beyaz örtüyle kaplandı

Gece saatlerinde başlamıştı!

Beşaret Kaya Kilisesi defineciler tarafından talan edildi

Yetkililerden açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.