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Bostanlı sahili yeniden düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 15:46 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Bostanlı sahili, düzenlenen törenle açıldı.  İçinde Türkiye'nin en büyük kaykay pistinin de bulunduğu ve belediyenin kıyı tasarım projesinin son kısmı olan sahil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı.

Bostanlı sahili yeniden düzenlendi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenen Bostanlı sahili, düzenlenen törenle açıldı.
İçinde Türkiye'nin en büyük kaykay pistinin de bulunduğu ve belediyenin kıyı tasarım projesinin son kısmı olan sahil, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törenle açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 15 yıllık belediye başkanlığı döneminde planladıkları işlerin yüzde 95'ini tamamladıklarını belirtti. 1 milyon 200 bin hektarlık hizmet alanında, 30 ilçeye hizmet götürdüklerini de kaydeden Kocaoğlu, İzmirDeniz Projesi'nin Türkiye'de belki de dünyaya örnek 100'ü aşkın mimarın tamamen özverili ve ücretsiz çalışması ile hayata geçirildiğini ifade etti.
SEÇMENLERE 31 MART ÇAĞRISI
Bostanlı kıyı düzenlemesinin 120 dönüm alanda gerçekleştiğini de anlatan Kocaoğlu, "Daha önce 80 dönümlük alanını açmıştık. Bostanlı'ya kazandırdığımız bu yeni çehrenin başta Karşıyakalılar olmak üzere tüm İzmirleler'e hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerin de değinen Kocaoğlu, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde oy kullanacak İzmirliler'den ülkeden yana oy kullanmalarını istedi. Kimsenin oyunun, kimsenin tekelinde olmadığını vurgulayan Aziz Kocaoğlu, "Oyunuzu ülkeden yana kullanın. 31 Mart'tan sonra yaşayacağımız ekonomik durumun ayak seslerini zaten hissettik ve krizi de yaşıyoruz. 13 bin yıllık Anadolu coğrafyasında, özgürce, barış içinde, etnik köken ayrımı yapmadan yaşayan bir ülkeyiz. Bu birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenimizi siyasi malzeme yapmaya, oradan siyasi çıkar beklemeye, topluma nifak tohumları ekmeye kim olursa olsun kimsenin hakkı yoktur. Birlik olmak, birbirimize sahip çıkmak, çalışmak, üretmek, değer yargılarımıza, bizi biz yapan değerlere sahip çıkmak, onları geliştirmek, gelecek kuşaklara aktarmak durumundayız" diye konuştu.
Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar sahil düzenlemesinin sadece Karşıyaka'da değil kentin dört bir tarafından gelecek vatandaşların nefes alabileceği yerlerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Belediye başkanlığı yaptığım sürece yanımda bize ağabeylik yapan Aziz Kocaoğlu vardı. Bu kadar baskının altında tecrübesiyle bize kol kanat gerdi. 15 yıldan beri İzmir'in her bir metrekaresine yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Sizinle aynı dönem belediye başkanlığı yapmanın onurunu yaşadım. İzmir'e bir iz bıraktınız. Sabahları ben de burada yürüyüş yapıyorum. 'Toprakta yürüyoruz' diye eleştiriliyorduk. 'Büyükşehir'in kıyı tasarımı bitince öyle bir Karşıyaka sahili çıkacak, dünyada örnek olacak' dedik. Bu güzelliği bize yaşatan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ederim. Bu sahil düzenlemesi sadece Karşıyaka'da değil kentin dört bir tarafından gelecekler vatandaşların nefes alabileceği yerlerden biri oldu."
Konuşmaların ardından Kocaoğlu ve beraberindekiler Bostanlı sahilinde dolaşarak, vatandaşlarla sohbet etti. Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası da şarkılarını, sahilde bulunanlar için seslendirdi. Kıyı Tasarım Projesi kapsamında, Bostanlı kıyılarında toplam 120 dönüm alan yenilendi. Balıkçı Barınağı ile Yasemin Cafe arasındaki ilk bölümü geçen mayıs ayında, Bostanlı Pazaryeri karşısındaki ikimi bölümü de eylül ayında vatandaşların kullanımına sunan Büyükşehir Belediyesi, dev kaykay parkının da yer aldığı son bölümü, tamamlamış oldu.

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Bostanlı sahili yeniden düzenlendiBostanlı sahili yeniden düzenlendiBostanlı sahili yeniden düzenlendiBostanlı sahili yeniden düzenlendi

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