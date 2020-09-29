Boston Belediyesi Nusr-Et'i, Covid-19 güvenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapattı

ABD'de Boston Belesiyesi, kentteki Nusr-Et lokantasına, Covid-19'la ilgili kamu güvenliği standartlarına uymadığı gerekçesiyle kapatma cezası verdi. Nusr-Et'ten kararla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

CNN ve Associated Press ajanlarının haberlerine göre Boston Belediyesi, kapatma kararına gerekçe olarak müşterilerin ve çalışanların maske takmamasını ve yangın çıkışlarının kapalı olmasını gösterdi.

Restoran hakkında belediyeye çok sayıda şikâyet geldiği belirtiliyor.

Nusret Gökçe'nin geçen hafta Instagram'da yayımladığı bir videoda çok sayıda müşterinin restoranının önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan beklediği görülüyor.

Müşterilerinin çoğu maskeli olmasına karşın bazıları maske takmıyor.

Alkol ruhsatı askıya alındı

CNN'in haberinde belediyenin bu şikâyetler üzerine harekete geçerek Instagram fenomeni Nusret Gökçe'ye ait restoranın faaliyetlerinin durdurulmasına karar verdiği belirtildi.

Restoranın alkol ruhsatı da süresiz olarak askıya alındı.

Boston Belediyesi Sözcüsü, bugün kararla ilgili olarak acil oturum yapılacağını açıkladı.