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Boston Celtics'in eski yıldızı John Havlicek hayatını kaybetti

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 26.04.2019 20:35 | Son Güncelleme

NBA takımlarından Boston Celtics'in efsane oyuncuları arasında yer alan John Havlicek, 79 yaşında vefat etti.

Boston Celtics'in eski yıldızı John Havlicek hayatını kaybetti

Boston Celtics'ten yapılan açıklamada, Havlicek'in 79 yaşında hayat veda ettiği belirtilerek, sevenlerine ve ailesine başsağlığı dilendi.

NBA tarihinin en iyi 50 oyuncusu arasında gösterilen John Havlicek, tüm kariyeri boyunca formasını giydiği Boston Celtics'te 8 şampiyonluk yaşarken, 13 kez all-star, 1 kez de NBA finallerinin en iyi oyuncusu seçilmişti.

1962-1978 yılları arasında görev aldığı Celtics'te en fazla maça çıkan ve sayı atan oyuncu rekorlarını da elinde tutan Havlicek'in 17 numaralı forması, kulübü tarafından emekliye ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
John Havlicek Boston Celtics NBA
 

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