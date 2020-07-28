Boston Dynamics'in Spot robot köpeği fabrikada işe başlıyor!

Robot köpek Spot artık Boston Dynamics tarafından resmi bir ürün haline getirildi ve piyasaya sunuldu. Daha önce gelişimini Boston Dynamics'in yayınladığı videolarla izlediğimiz robot köpek, artık her koşulda çalışmak için alıcısını beklemeye başladı. Spot'un ilk alıcılarından biri de Ford oldu.

FORD FABRİKASINA SPOT ROBOT KÖPEK DESTEĞİ

Ford, 2 adet Spot köpeğini fabrikasında görevlendirmeye hazırlanıyor. Ford'un aldığı Spot köpekler, bünyesinde 5 farklı kameraya ev sahipliği yapacak. LiDAR tarayıcısı ile etraftaki nesneleri gerçek zamanlı olarak tarayabilen Spot, fabrika içerisinde hareket edecek. Elde ettiği verileri de Ford çalışanları tarafından kullanılmak üzere depolayacak. Bu sayede Ford mühendisleri tesisi yeniden yapılandırabilmek için Spot'un verilerinden yararlanacak.

BU SPOT'UN İLK GÖREVİ DEĞİL

Spot daha önce de birçok görevde bulunmuştu. Çoban köpeği olup dağların kırların efendisi dahi olan Spot, güvenlik bekçiliği dahi yaptı. Spot'un fiyatı ise 74 bin 500 dolar.

