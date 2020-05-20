Boston Dynamics'in Spot robotu şimdi de çoban köpeği oldu!

Boston Dynamics'i hatırlayanlarınız vardır. Robotlar konusunda deyim yerindeyse çağın ilerisini yakalayan şirket, ürettiği üstün yetenekli robotlara yaptığı 'testlerle' tanındı. Paket taşımak için üretilen bir robota sopayla vuran ve tekme atan şirketin test sorumluları, bu görüntüleriyle tepki çekti. Daha sonra Spot adında bir köpek robot üreten Boston Dynamics, bu köpeği için yayınladığı videolar ile kimilerini ürkütürken, kimilerinin de geleceğe daha umutla bakmasını sağladı. Bugün Spot hakkında yeni bir video yayınlayan Boston Dynamics, Spot'u belki de en sevimli karakterlerinden birine soktu; bir çoban köpeğine.

BOSTON DYNAMİCS'İN SPOT KÖPEĞİ KOYUN GÜTTÜ

SoftBank tarafından fonlanan Boston Dynamics, Spot adındaki robot köpeğine sürü emanet etti. Yeni Zelanda'daki bir koyun sürüsünü güden Spot, arazinin tüm şartlarına rağmen koyunları gütmeyi başardı. Hem de bunu insanlardan yardım almadan sadece sensörleri ile yaptı. Robot köpek, kafasında bulunan kızılötesi 3D kamera ve LiDAR sensörleri ile yönünü buldu. Etrafındaki tüm nesneleri gerçek zamanlı olarak algılayabilen Spot, böylece koyunların her hareketini izleyebildi.