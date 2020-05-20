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Boston Dynamics'in Spot robotu şimdi de çoban köpeği oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.05.2020 12:34 | Son Güncelleme

Boston Dynamics'in Spot köpeği, bugüne kadar hep askeri alanlarda çalışacakmış gibi hissettirdi. Fakat bugün yayınlanan bir Boston Dynamics-Rocos videosu, Spot'a olan bakış açınızı komple değiştirecek cinsten. Çünkü o artık bir çoban köpeği.

Boston Dynamics'i hatırlayanlarınız vardır. Robotlar konusunda deyim yerindeyse çağın ilerisini yakalayan şirket, ürettiği üstün yetenekli robotlara yaptığı 'testlerle' tanındı. Paket taşımak için üretilen bir robota sopayla vuran ve tekme atan şirketin test sorumluları, bu görüntüleriyle tepki çekti. Daha sonra Spot adında bir köpek robot üreten Boston Dynamics, bu köpeği için yayınladığı videolar ile kimilerini ürkütürken, kimilerinin de geleceğe daha umutla bakmasını sağladı. Bugün Spot hakkında yeni bir video yayınlayan Boston Dynamics, Spot'u belki de en sevimli karakterlerinden birine soktu; bir çoban köpeğine.

BOSTON DYNAMİCS'İN SPOT KÖPEĞİ KOYUN GÜTTÜ

SoftBank tarafından fonlanan Boston Dynamics, Spot adındaki robot köpeğine sürü emanet etti. Yeni Zelanda'daki bir koyun sürüsünü güden Spot, arazinin tüm şartlarına rağmen koyunları gütmeyi başardı. Hem de bunu insanlardan yardım almadan sadece sensörleri ile yaptı. Robot köpek, kafasında bulunan kızılötesi 3D kamera ve LiDAR sensörleri ile yönünü buldu. Etrafındaki tüm nesneleri gerçek zamanlı olarak algılayabilen Spot, böylece koyunların her hareketini izleyebildi.

spot

ÇİFTLİKLERDE ÇALIŞACAK

Spot'un koyun güttüğü videoyu Robotik yazılım şirketi Rocos paylaştı. Rocos, Spot robotunu askeri amaçlardan uzak olarak, çiftliklerde görev almasını sağlamak istiyor. Bu yüzden onlar için uzaktan kontrol edebilecek bilgisayarlı bir sistemin planlamasını yapıyor. Yakında ülkemizde fındık, çay, pamuk ve diğer bilimum tarım ürünlerinin hasadı için mevsimlik Spot robotlar görürsek de şaşırmayalım.

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