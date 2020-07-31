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Boston Maratonu bombacısı Dzokhar Tsarnaev’in idam cezası donduruldu

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2020 23:35 | Son Güncelleme

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Boston Maratonu’na bombalı saldırı düzenleyen Dzokhar Tsarnaev’in idam cezasını dondurdu.

Boston Maratonu bombacısı Dzokhar Tsarnaev’in idam cezası donduruldu

ABD’nin Boston kentinde her yıl Nisan ayının 3’üncü Pazartesi düzenlenen Boston Maratonu’na 15 Nisan 2013 yılında bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 260’tan fazla kişi ise yaralanmıştı. Olayın faili olarak 26 yaşındaki Dzokhar Tsarnaev ve abisi Tamelan Tsarnaev suçlu bulunmuştu. Tsarnaev’in abisi polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilmiş, Tsarnaev ise 2015 yılında idam cezasına çarptırılmıştı.

12 ARALIK TARİHİNE KADAR DONDURULDU

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, bugün aldığı karar ile Tsarnaev’in idam cezasını 12 Aralık tarihine kadar dondurdu.

1 SAAT SÖZ HAKKI VERİLECEK

Hakim Juan R.Torruella yaptığı açıklamada, Tsarnaev’in avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini ve 12 Aralık tarihinde savcılığa ve Tsarnaev’ye 1’er saat söz hakkının verileceği bir oturum yapılacağını duyurdu. Torruella, “Her iki tarafında birer saat kendini anlatması için vakti olacak” dedi.

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Tsarnaev’in savunmasını üstelenen kamu avukatları, davanın insanların en çok etkilendiği Boston kentinde yapılmasının savunma hakkını engellediğini ve 2 jüri üyesinin seçim sürecinde yalan söylediğini iddia ediyor. Savcılık ise yaptığı açıklamada, “Tsarnaev Boston’da adilce yargılandı ve bölge mahkemesinin davanın başka yerde görülmemesi kararı kanunlara uygundur. Jüride dikkatlice ve araştırılarak seçildi. Jüri kararını verirken tarafsızdı” ifadelerini kullandı.

Mahkemenin 12 Aralık’ta yapılması planlanan oturumun ardından karar vermesinin birkaç ay sürmesi bekleniyor.

(İHA)

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