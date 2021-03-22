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Boston Saldırısı Sanığının İdam Cezası Yeniden Gündemde

22.03.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Anayasa Mahkemesi, 2013 yılında Boston Maratonu saldırısını düzenleyen sanık Dzhokhar Tsarnaev’in idam cezasını geri çeviren mahkeme kararının yeniden değerlendirilmesi yönündeki başvuruyu kabul etti

Boston Saldırısı Sanığının İdam Cezası Yeniden Gündemde

ABD Anayasa Mahkemesi, 2013 yılında Boston Maratonu saldırısını düzenleyen sanık Dzhokhar Tsarnaev’in idam cezasını geri çeviren mahkeme kararının yeniden değerlendirmeye alınması yönündeki başvuruyu kabul etti.

Boston Maratonu sırasında 15 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen ve üç kişinin yaşamını yitirmesine, 260’dan fazla kişi yaralanmasına neden olan bombalı saldırının sanığına verilen idam cezası temyiz mahkemesinde geri çevrilmişti. Geçen yıl Ağustos ayında açıklanan bu mahkeme kararına sert tepki gösteren eski Başkan Donald Trump görevden ayrılmadan önce Adalet Bakanlığı, idam cezasının yeniden verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili olarak bugün açıklanan kararının, idam cezasına karşı olan yeni Başkan Joe Biden için tartışmalı bir süreci de beraberinde getirmesi bekleniyor.

İdam cezasına karşı duruşunu birçok kez açıkça dile getiren ve eski Başkan Trump döneminde alınan birçok yasal kararı geri çevirme yönünde adım atan Biden yönetimi, Boston Maratonu saldırısının sanığıyla ilgili idam kararına yönelik geri adım girişiminde bulunmadı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın idam cezasıyla ilgili hala “büyük kaygıları” olduğunu ancak Tsarnaev’in saldırısını “korkunç” bir eylem olarak nitelendirdiğini belirttiti. Psaki, Biden yönetiminin davayla ilgili duruşu hakkında paylaşabileceği yeni bir unsur olmadığını söyledi.

27 yaşındaki Dzhokar Tsarnaev ile ağabeyi Tamarlan Tsarnaev maratonun düzenlendiği sırada iki ayrı el yapımı bombayı patlatarak kentten kaçmıştı. Polisin takip eden günlerde yakaladığı Tsarnaev kardeşlerden ağabey Tamarlan polisle silahlı çatışmada öldürüldü.

Davanın jürisi 2015 yılında yapılan duruşmada Tsarnaev’i 30 ayrı eylemle suçladı ve idam cezası alması gerektiği hükmüne vardı. Ancak Boston’daki 1’inci Temyiz Mahkemesi, bu kararı alan jüri üyelerinin önyargılı davranma potansiyeli yeteri kadar incelenmediği gerekçesiyle idam cezası kararını geri çevirdi.

Adalet Bakanlığı’nın, Temyiz Mahkemesi’nin kararının yeniden geri çevirilerek idam cezasının değerlendirilmesine yönelik talebine bugün Anayasa Mahkemesi’nden onay gelmiş oldu. Mahkeme duruşması, bu yıl Ekim ayında başlayarak gelecek yıl Haziran ayına kadar sürecek yeni yasama dönemi içerisinde bir tarihte görülecek.

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