Boston Saldırısı Sanığının İdam Cezası Yeniden Gündemde

ABD Anayasa Mahkemesi, 2013 yılında Boston Maratonu saldırısını düzenleyen sanık Dzhokhar Tsarnaev’in idam cezasını geri çeviren mahkeme kararının yeniden değerlendirmeye alınması yönündeki başvuruyu kabul etti.

Boston Maratonu sırasında 15 Nisan 2013 tarihinde düzenlenen ve üç kişinin yaşamını yitirmesine, 260’dan fazla kişi yaralanmasına neden olan bombalı saldırının sanığına verilen idam cezası temyiz mahkemesinde geri çevrilmişti. Geçen yıl Ağustos ayında açıklanan bu mahkeme kararına sert tepki gösteren eski Başkan Donald Trump görevden ayrılmadan önce Adalet Bakanlığı, idam cezasının yeniden verilmesi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili olarak bugün açıklanan kararının, idam cezasına karşı olan yeni Başkan Joe Biden için tartışmalı bir süreci de beraberinde getirmesi bekleniyor.

İdam cezasına karşı duruşunu birçok kez açıkça dile getiren ve eski Başkan Trump döneminde alınan birçok yasal kararı geri çevirme yönünde adım atan Biden yönetimi, Boston Maratonu saldırısının sanığıyla ilgili idam kararına yönelik geri adım girişiminde bulunmadı.