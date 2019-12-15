Boston Türk Festivaline Kadın Yönetmenler Damgası

Geleneksel Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Filmleri Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışma programında 30’dan fazla film yarıştı. Yarışmada ‘ Jim’le Tanışmak’, ‘Sevan Bıçakçı’ ve ‘Taş’ filmleri ödül kazandı. Yarışmada En İyi Belgesel Jüri Ödülü’nü yönetmenliğini Ece Ger’in yaptığı ‘Jim’le Tanışmak (Meeting Jim)’, En İyi Kısa Film Jüri Ödülü’nü yönetmenliğini Alican Yücesoy’un yaptığı ‘Taş’ adlı filmler aldı.

Filmler Boston Güzel Sanatlar Müzesi ve Boston Üniversitesi’nde seyirci ile buluştu. Yarışma jürisinde MIT’den Dr. Kurt Fendt, Boston Globe gazetesinden film eleştirmeni Peter Keough, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden film küratörü Carter Long görev aldı.

Her yıl izleyici sayısı artan festivalin direktörü Erkut Gömülü VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türk kadın yönetmenlerin yaptığı belgeselleri bu yıl festivale damga vurduğunu kaydetti.

Gömülü, “Bu yıl gösterilen filmlerin yaklaşık üçte biri kadın yönetmenler tarafından çekildi ve filmleri seyircilerden sıkça alkış aldı. Kadın yönetmenlerin çektiği belgesellerin sayısındaki artış bizi sevindiriyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayı ve oranın çok daha artacağına inanıyorum. Bu belgesellerin bazılarında özellikle kadın konusu işlendi” dedi.