Boston Türk Festivaline Kadın Yönetmenler Damgası

Geleneksel Boston Türk Festivali Belgesel ve Kısa Filmleri Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışma programında 30’dan fazla film yarıştı. Yarışmada ‘ Jim’le Tanışmak’, ‘Sevan Bıçakçı’ ve ‘Taş’ filmleri ödül kazandı. Yarışmada En İyi Belgesel Jüri Ödülü’nü yönetmenliğini Ece Ger’in yaptığı ‘Jim’le Tanışmak (Meeting Jim)’, En İyi Kısa Film Jüri Ödülü’nü yönetmenliğini Alican Yücesoy’un yaptığı ‘Taş’ adlı filmler aldı.
Filmler Boston Güzel Sanatlar Müzesi ve Boston Üniversitesi’nde seyirci ile buluştu. Yarışma jürisinde MIT’den Dr. Kurt Fendt, Boston Globe gazetesinden film eleştirmeni Peter Keough, Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nden film küratörü Carter Long görev aldı.
Her yıl izleyici sayısı artan festivalin direktörü Erkut Gömülü VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Türk kadın yönetmenlerin yaptığı belgeselleri bu yıl festivale damga vurduğunu kaydetti.
Gömülü, “Bu yıl gösterilen filmlerin yaklaşık üçte biri kadın yönetmenler tarafından çekildi ve filmleri seyircilerden sıkça alkış aldı. Kadın yönetmenlerin çektiği belgesellerin sayısındaki artış bizi sevindiriyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayı ve oranın çok daha artacağına inanıyorum. Bu belgesellerin bazılarında özellikle kadın konusu işlendi” dedi.
Jürinin yanı sıra izleyiciler de yarışma boyunca en iyi kısa film ve en iyi belgesel "Seyirci Ödülleri"ni belirlemek için de oy kullandı. Seyirci Ödüllerini kısa film dalında yönetmen Alican Yücesoy’un ‘Taş’, belgesel film dalında ise yönetmen Ümran Safter’in ‘Sevan Bıçakçı İstanbul’u Mücevhere Sığdıran Usta’ filmleri aldı.
Ayrıca yarışmada bu yıl da özel mansiyonlar verildi. Kısa film dalında mansiyona değer bulunan filmler, yönetmen Ali Bilgin’in ‘Çilingir’, Benhür Bolhava’nın ‘Finiş’, Umut Evirgen’in ‘İyi Yemek Öldürür’, Yiğit Hepsev’in ‘Kuyruk’, Murat Çetinkaya’nın ‘Sonsuz’, Mehmet Kanadlı ve Halil İbrahim Kaplan’ın ‘Takas’, Burkay Doğan’ın ‘Vahide’, Bilal Uğur Liman’ın ‘XYZ[T]’.
Belgesel dalında ise yönetmen Kıvılcım Akay’ın ‘Amina’, Galip Kürkçü’nün ‘Anafartalar,’ Yasir Sarın’ın ‘Dağın Zaferi’, Dilek Kaya’nın ‘Kazım’ adlı filmleri özel mansiyona değer bulundu.
Bu yılki yarışmanın açılışı, yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun’un ‘Anons’ filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki gösterimiyle başladı. Seyircilerin büyük beğenisini kazanan film coşkuyla alkışlandı. Mahmut Fazıl Coşkun gösterimden sonra seyirciyle bir de söyleşi yaptı. Söyleşiyi çok sayıda sinema severin ve davetlinin katıldığı bir resepsiyon takip etti.
Yarışmada yer alan filmler
Bu yılki yarışmada yer alan filmler; yönetmenliğini Osman Çakır’ın yaptığı ‘Acil Çırak Aranıyor’, Senem Bay’ın ‘Amca’, Kıvılcım Akay’ın ‘Amina’, Galip Kürkcü’nün ‘Anafartalar’, Nuray Kayacan’ın ‘Ardında Kalanlar’, Yasir Sarın’ın ‘Dağın Zaferi’, Dilek Kaya’nın ‘Kazım’, Ece Ger’in ‘Meeting Jim’, Nurdan Arca’nın ‘Muazzez Mucizesi 104 Yaşında’, Ümran Safter’in ‘Sevan Bıçakçı İstanbul’u Mücevhere Sığdıran Usta’, Jale İncekol’un ‘Umutlu Bir Hikaye’, Mesut Gengeç’in ‘Uzun Yolculuk’, Duygu Sebzeci’nin ‘Vakıflı’ adlı belgeselleri yer aldı.
Yarışmada yer alan kısa filmler ise; yönetmenliğini Kerem Altın’ın yaptığı ‘Açık’, Soner Sert’in ‘Alarga’, Birnur Karatimur Çutsay’ın ‘Bir Damla’, Ali Bilgin’in ‘Çilingir’, Osman Oğuz Ogün’ün ‘Dolap’, Benhür Bolhava’nın ‘Finiş’, Mahmut Mehmet Hamarat’ın ‘Homestretch’, Erkan Orasan’ın ‘Islak Elbise’, Uğur Şahin’in ’İşaret’, Umut Evirgen’in ‘İyi Yemek Öldürür’, Ümit Aygül’ün ‘İzan’, Abdullah Şahin’in ‘Krampon’, Yiğit Hepsev’in ‘Kuyruk’, Berk Sata ve Mert Sata’nın ‘Mutavva’, Kadir Eman’ın ‘Navber’, Murat Çetinkaya’nın ‘Sonsuz’, Mustafa Deniz Doğan’ın ‘Sulara Kapılmak’, Merve Gezen’in ‘Suskunluk’, Tunahan Kurt’un ‘Tahta Kurusu’, Mehmet Kanadlı ve Halil İbrahim Kaplan’ın ‘Takas’, Alican Yücesoy’un ‘Taş’, Burkay Doğan’ın ‘Vahide’, Bilal Uğur Liman’ın ‘XYZ[T]’.
Kuzey Amerika’nın bu ilk Türk belgesel ve kısa film yarışması, 1964 yılından beri Boston’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu New England Türk Amerikan Kültür Derneği (TACS-NE) tarafından Boston Güzel Sanatlar Müzesi ve Boston Üniversitesi ile işbirliği yapılarak 2006’dan bu yana aralıksız olarak düzenleniyor.
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