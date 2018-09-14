Boston'da doğalgaz patlamaları: 1 ölü

LAWRENCE (AA) - ABD'nin Massachusetts eyaletindeki Boston kentinde doğalgaz patlamaları nedeniyle çok sayıda evde yangın çıktı, en az bir kişi hayatını kaybetti.
Yetkililer, Boston'un kuzeyindeki yerleşim birimleri Lawrence, Andover ve Kuzey Andover'u etkileyen patlamalarda 39 evde yangın çıktığını, 18 yaşındaki bir gencin, bir evden uçan bacanın aracının üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Patlamalarda en az 10 kişi yaralandı. 3 yerleşim biriminde Columbia Gas şirketinden hizmet alanların, evlerinden ayrılmaları istendi.
Andover İtfaiye Dairesinden Michael Mansfield, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamaların meydana geldiği bölgeyi "mahşer yerine" benzetirken Vali Charlie Baker, yerel yetkililerin olayı soruşturduğunu söyledi.
Daha fazla patlamayı önlemek için bölgede elektrikler kesildi, okullar bir günlüğüne tatil edildi ve evlerinden ayrılan vatandaşlar okullara sığındı.
Lawrence, Andover ve Kuzey Andover'da 146 binden fazla kişinin yaşadığı ifade ediliyor.
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