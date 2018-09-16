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Boston'da Halk Evlerine Dönüyor

16.09.2018 22:18 | Son Güncelleme

Boston’un kuzeyinde arka arkaya yaşanan doğalgaz patlamalarının ardından evlerini tahliye eden yüzlerce kişinin geri dönmesi için yeşil ışık yakıldı

Boston'da Halk Evlerine Dönüyor

Boston’un kuzeyinde arka arkaya yaşanan doğalgaz patlamalarının ardından evlerini tahliye eden yüzlerce kişinin geri dönmesi için yeşil ışık yakıldı.

Vali Cahrlie Baker ve diğer yetkililer düzenledikleri basın toplantısında Lawrence, Kuzey Andover ve Andover bölgelerine yeniden elektrik verilmeye başlandığını kaydetti.

Perşembe günü meydana gelen patlamaların nedenine yönelik soruşturma devam ediyor. Ekipler boru hatlarını ve bağlantılarını incelerken evlere hala doğalgaz verilemiyor.

Bir kişinin öldüğü, onlarcasının yaralandığı patlamalarda çok sayıda ev yıkıldı ya da zarar gördü.

Doğalgaz sisteminde alınan güvenlik önlemlerinin birkaç hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Yetkililer bölge sakinlerinden evlerindeki gaz sayaçlarını ve doğalgazla çalışan aletleri doğalgaz hizmeti yeniden verilinceye kadar açmamalarını istedi.

Ulusal Taşımacılık Güvenliği Yönetim Kurulu Başkanı Robert Sumwalt, patlamaların kasıtlı olduğuna dair kanıt olmadığını aktardı.

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