Boston’da Peş Peşe Doğalgaz Patlamaları: 1 Ölü 10 Yaralı
Amerika’nın Boston kenti yakınındaki üç yerleşim yerinde bir doğalgaz borusundan kaynaklanan patlamalar meydana geldi. Çok sayıda evde yangına neden olan patlamalarda bir kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Yüzlerce kişi de evlerini boşalttı
İtfaiyeciler, Boston’a 40 kilometre mesafedeki Lawrence, Andover ve Kuzey Landover bölgelerindeki yangınları söndürebilmek için yoğun uğraş verdi. Bölgeye elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.
Yetkililer, Lawrence’da 18 yaşındaki Leonel Rondon adlı bir gencin, otomobilinin üzerine patlayan bir evin bacasının düşmesiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Perşembe gece itibariyle tüm yangınlar söndürüldü ancak yerel halkın evlerini terketmesi ve yeni yangınları önlemek için elektriklerin verilmemesi nedeniyle bölge adeta karanlık bir hayalet kente dönüştü.
Bölgede okullar tatil edilirken, bazı okul binaları evlerini boşaltmak zorunda kalanlar için sığınma yeri olarak kullanılıyor.
Yetkililer, patlamalara bir ana gaz borusundaki aşırı basıncın neden olmuş olabileceğinden şüphe ediyor.
Andover İtfaiye Şefi Michael Mansfield, “Bu çok büyük bir olay” derken, itfaiye görevlilerinin bir evdeki alevleri söndürür söndürmez başka bir evin yandığını tespit ettiklerini söyledi. Mansfield, “Bu olay bu gece bitmez, muhtemelen daha bir ya da bir buçuk hafta daha devam eder” dedi.
Massachusetts eyaleti polisi de, toplamda 70 yangın, patlama ya da gaz kokusu ihbarının rapor edildiğini açıkladı.
İstanbul Pendik’te yakalanan dilencinin üzerinden çıkanlar şoke etti!
Rusya'dan Türkiye'yi ilgilendiren 'İdlib' mesajı
Ders kitapları dağıtılmayacak mı? MEB'den son dakika açıklaması
7 ilde FETÖ operasyonu! Astsubaylara gözaltı
Anaokulunda hayatını kaybeden 5 yaşındaki Miray toprağa verildi
Herkes onu konuşuyor! Polis kendine ceza kesti
Meral Akşener onayladı! İYİ Parti'de flaş karar
Bu kare Türkiye'de çekildi! 2 katlı 10 bin mezarı hazır bekletiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Apple'dan şok gece zammı! İşte yeni fiyatlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum