Boston’da Peş Peşe Doğalgaz Patlamaları: 1 Ölü 10 Yaralı

Amerika’nın Boston kenti yakınındaki üç yerleşim yerinde bir doğalgaz borusundan kaynaklanan patlamalar meydana geldi. Çok sayıda evde yangına neden olan patlamalarda bir kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı. Yüzlerce kişi de evlerini boşalttı

İtfaiyeciler, Boston’a 40 kilometre mesafedeki Lawrence, Andover ve Kuzey Landover bölgelerindeki yangınları söndürebilmek için yoğun uğraş verdi. Bölgeye elektrik ve doğalgaz akışı kesildi.

Yetkililer, Lawrence’da 18 yaşındaki Leonel Rondon adlı bir gencin, otomobilinin üzerine patlayan bir evin bacasının düşmesiyle yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Perşembe gece itibariyle tüm yangınlar söndürüldü ancak yerel halkın evlerini terketmesi ve yeni yangınları önlemek için elektriklerin verilmemesi nedeniyle bölge adeta karanlık bir hayalet kente dönüştü.

Bölgede okullar tatil edilirken, bazı okul binaları evlerini boşaltmak zorunda kalanlar için sığınma yeri olarak kullanılıyor.