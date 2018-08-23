Botan Çayı’na giren Asteğmen suda kayboldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,(DHA)- SİİRT'te, serinlemek için Botan çayına giren Asteğmen H.B.A. suda kayboldu. Asteğmen H.B.A.'yı arama ve kurtarma çalışması sürüyor.

Sirt-Eruh karayolunun 10'uncu kilometresinde Botan çayı kenarında arkadaşı ve ailesi ile pikniğe giden 3'üncü Komando Tugayında görevli Asteğmen H.B.A., öğle saatlerinde serinlemek için suya girdi. Sudan çıkmayan Asteğmen için yakınları yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Arama çalışmalarından sonuç alınmayınca Elazığ’dan Emniyet Müdürlüğü su altı dalıç timi çağrıldı. Elazğ'dan gelen su altı dalgıçların Botan çayında arama çalışması devam ederken, şimdiye kadar aramalardan bir sonuç elde edilemediği öğrenildi.

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