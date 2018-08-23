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Botan Çayı'nda kaybolan askerin cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 00:52 | Son Güncelleme

Botan Çayı'nda kaybolan askerin cesedi bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'te Botan Çayı'nda kaybolan askerin cesedine ulaşıldı.

Arkadaşlarıyla Botan Çayı'na giren ve bir süre sonra gözden kaybolan Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığında görevli Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'ın (27) cesedi, suya girdiği yerin yaklaşık 200 metre yakınında bulundu.

UMKE, AFAD, 112 Acil servis, jandarma ekipleri ve dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Aydoğan'ın cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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asker botan Siirt

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