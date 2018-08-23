Botan Çayı’nda kaybolan asteğmenin cesedi bulundu

SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, dün, serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda kaybolan Asteğmen H.B.A.'nın cesedi bulundu.

Siirt 3'üncü Komando Tugayı'nda görev yapan Asteğmen H.B.A., dün, bir arkadaşı ve ailesi ile Sirt- Eruh karayolunun 10'uncu kilometresinde Botan Çayı kenarına pikniğe gitti. H.B.A., öğle saatlerinde serinlemek için çaya girdi. Suda çırpınmaya başlayan Asteğmen H.B.A., bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesinin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Komutanlığı, AFAD, UMKE ve Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. H.B.A.'yı bulmak için çalışma başlatıldı. Gece geç saatlerinde asteğmen H.B.A.'nın cansız bedenine ulaşıldı.

Kıyıya çıkarılan H.B.A.'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'nin morguna kondu.

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