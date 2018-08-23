HABER

Botan Çayı'nda kaybolan asteğmenin cesedi bulundu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 11:57 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'DA OTOPSİ YAPILACAK Siirt'te, dün öğle saatlerinde serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda kaybolan ve gece bulunan Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DİYARBAKIR'DA OTOPSİ YAPILACAK
Siirt'te, dün öğle saatlerinde serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda kaybolan ve gece bulunan Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bolu nüfusuna kayıtlı Asteğmen Aydoğan'ın evli olduğu öğrenildi.

PARTNERTer kokusu nasıl giderilir?Ter kokusu nasıl giderilir?
Kayalıklardan düşen kadını askerler kurtardıKayalıklardan düşen kadını askerler kurtardı
Oğlunu öldüren anne: Öleceğini anlayınca bağırmak istediOğlunu öldüren anne: Öleceğini anlayınca bağırmak istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Usta oyuncu Toron Karacaoğlu hayatını kaybetti! Toron Karacaoğlu kimdir?

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Azerbaycanlı model, bekaretini satışa çıkardı

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

Dudak uçuklatan rakam! Hangi bakan 37 bin lira araç kirası ödüyor?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan itiraf etti: En kötü göç yasasına sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

ABD Başkanı Donald Trump asıl şimdi yandı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

İstanbul'da fabrikada asit kazanı patladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'dan acı haber!

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı kahreden haber: Çok sayıda yaralı var

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Antalya'da asansörde genç kadına dehşeti yaşattı! Çığlık atıp yardım istedi

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Şanlıurfa rekor kırdı! 1 milyon turist...

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Bursa'da korku dolu anlar! Tüfekle iş yerini bastı

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

Gaziantep'te ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.