Botan Çayı'nda kaybolan asteğmenin cesedi bulundu (2)

DİYARBAKIR'DA OTOPSİ YAPILACAK

Siirt'te, dün öğle saatlerinde serinlemek için girdiği Botan Çayı'nda kaybolan ve gece bulunan Asteğmen Hacı Bayram Aydoğan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bolu nüfusuna kayıtlı Asteğmen Aydoğan'ın evli olduğu öğrenildi.

