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Botan Çayı'nda su seviyesi düştü, otomobil ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

SİİRT'te su seviyesi düşmesiyle Botan Çayı'nda, kime ait olduğu henüz belirlenemeyen üzeri yosun tutmuş otomobil ortaya çıktı.

Botan Çayı'nda su seviyesi düştü, otomobil ortaya çıktı

SİİRT, (DHA) - SİİRT'te su seviyesi düşmesiyle Botan Çayı'nda, kime ait olduğu henüz belirlenemeyen üzeri yosun tutmuş otomobil ortaya çıktı.
Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Meydandere köyü yakınlarından geçen Botan Çayı'nda su seviyesinin düşmesiyle kime ait olduğu ve plakası henüz bilinmeyen otomobil ortaya çıktı. Üzerini kapladığı yosun nedeniyle uzun süredir suda olduğu tahmin edilen ters şekilde duran otomobili görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarmalar, çağrılan AFAD ekibiyle birlikte botla otomobile yanaşıp inceleme yaptı. Uzun süren uğraşa rağmen sudan çıkarılamayan otomobilin, şasi numarası ve plakasından sahibinin bulunması için çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Botan Çayı'nda su seviyesi düştü, otomobil ortaya çıktıBotan Çayı'nda su seviyesi düştü, otomobil ortaya çıktıBotan Çayı'nda su seviyesi düştü, otomobil ortaya çıktıBotan Çayı'nda su seviyesi düştü, otomobil ortaya çıktı

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