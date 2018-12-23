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Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 22:08 | Son Güncelleme

 - SİİRT'te su içmek için girdikleri Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla boğulmaktan kurtarıldı.

Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at kurtarıldı

SİİRT, (DHA) - SİİRT'te su içmek için girdikleri Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at, AFAD ekiplerinin 2 saat süren çalışmasıyla boğulmaktan kurtarıldı.
Siirt'teki Botan Nehri'nde su içmek için giren 10 at, mahsur kaldı. Atların sudan çıkamadığını gören sahipleri, kurtarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen AFAD ekipleri, kurtarma çalışması yaptı. Nehre bot yardımıyla giren ekipler, 2 saatlik çalışmayla atları boğulmaktan kurtardı. Atlar, sahiplerine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Botan Nehri'nde mahsur kalan 10 at kurtarıldı

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