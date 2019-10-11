HABER

Botan Nehri'ne giren Mahmut, boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 19:58 | Son Güncelleme

SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.

Botan Nehri'ne giren Mahmut, boğuldu

Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'te, yüzmek için girdiği Botan Nehri'nde akıntıya kapılan Mahmut Soğunç (11), boğuldu.
Olay, öğleden sonra Siirt merkezde meydana geldi. Kendilerine ait koyunları otlatmaya götüren Mahmut Soğunç, iddiaya göre Botan Nehri'nde yüzmek istedi. Nehre giren Mahmut, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Mahmut'un akıntıya kapıldığını gören çevredekiler küçük çocuğu kurtarmaya çalışırken, durum polise de bildirildi. Bu sırada Mahmut gözden kayboldu. İhbarla olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki dalgıç polisler, Botan Nehri'nde yaptıkları aramada Mahmut'un cansız bedenine ulaştı. Mahmut'un cansız bedeni otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Botan Nehri'ne giren Mahmut, boğulduBotan Nehri'ne giren Mahmut, boğulduBotan Nehri'ne giren Mahmut, boğulduBotan Nehri'ne giren Mahmut, boğuldu

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
İskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralıİskenderun'da silahlı kavga: 4 yaralı
Edremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltıEdremit'te belediye binasında silahlı kavga: 2 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Nusaybin'de gazetecilere ateş açıldı

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

MSB duyurdu! Barış Pınarı Harekâtı'ndan acı haber

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

'Birlik ve beraberlikten nasibini almamış...'

Türkiye'den çok sert tepki!

Türkiye'den çok sert tepki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.