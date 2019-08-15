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Botan Vadisi, milli park oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

SİİRT'te bulunan Botan Vadisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Botan Vadisi Milli Parkı' ilan edildi.  Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında yer alan Botan Vadisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi.

Botan Vadisi, milli park oldu

SİİRT, (DHA) - SİİRT'te bulunan Botan Vadisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Botan Vadisi Milli Parkı' ilan edildi.
Siirt'in merkez, Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırlarında yer alan Botan Vadisi, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 'Botan Vadisi Milli Parkı' olarak belirlendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda, "Siirt merkez Aydınlar ve Eruh ilçeleri sınırları içiresinde bulunan alanın Botan Vadisi Milli Park olarak belirlenmesine 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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Botan Vadisi, milli park oldu

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