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Botan Vadisi, milli park oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 23:00 | Son Güncelleme

VALİDEN BÖLGEDE İNCELEME Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile milli park ilan edilen Botan Vadisi'nde, beraberindeki AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile incelemelerde bulundu.

VALİDEN BÖLGEDE İNCELEME

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile milli park ilan edilen Botan Vadisi'nde, beraberindeki AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından açıklama yapan Vali Atik, Siirt için bugünün tarihi olduğunu söyledi. Atik, Botan Vadisi'nin milli park olmasıyla kentin turizmine önemli katkılar sağlanacağını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onaylamasıyla Botan Vadisi, milli park ilan edilmiştir. Botan Vadisi Mili Parkı'nın, Siirt'in turizm potansiyelinin gelişmesi noktasında ciddi katkı sağlayacağına ve buranın turizm restorasyonu içinde yer alacağına inanıyoruz. Bugün Mardin'e, Şanlıurfa'ya diğer yerlere gelen turistlerin ilimizde ziyaret etmesinin önünü açmış olduk. İlimiz ekonomisine çok ciddi anlamda katkı sağlayacaktır. Botan Vadisi'nin harika manzarası bulunuyor ve tarihi miraslarla buraya gelecek olan ziyaretçilerin önü açılacaktır" diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Osman Ören ise Botan Vadisi'nin, Türkiye'nin en büyük milli parkı olacağını dile getirerek, "Mili park projesi sayesinde istihdama yönelik ciddi atılımlar atılacaktır. Aynı zamanda Siirt'in doğal ve kültürel tarihini gün yüzüne çıkarıp, ziyaretçi akınını sağlayacaktır" dedi.

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