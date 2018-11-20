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Botan Vadisi'nde "Karadeniz rüzgarı" esti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 18:40 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında düzenlenecek Hamsi Festivali'ne katılmak üzere Trabzon'dan Siirt'te gelen yaklaşık 100 kişilik kafile, Botan Vadisi'nde duvul, zurna ve kemençe eşliğinde halay çekti, horon oynadı - Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Hepimiz tek bir milletiz. Biz bunu buradan tüm dünyaya bu birlik ve beraberliğimizi göstererek haykıracağız"

SİİRT (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen Kardeş Şehirler Projesi kapsamında düzenlenecek Hamsi Festivali'ne katılmak üzere Trabzon'dan Siirt'e gelen kafile, Botan Vadisi'nde duvul, zurna ve kemençe eşliğinde halay çekip horon oynadı.

Projesi kapsamında Siirt ve Trabzon'un kardeş şehir olmasının ardından 21 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilmesi planlanan festivale katılmak üzere yaklaşık 100 kişilik kafile Siirt'te geldi.

Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay tarafından karşılanan misafirler, İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tillo'daki bin 370 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi'ndeki cam seyir terasından Botan Vadisi'ni izledi.

Daha sonra Delikli Taş olarak da bilinen Rasıl Hacar'ı ziyaret eden ve kentin doğa turizmi açısından önemli turizm merkezlerinden Botan Çayı manzarasıyla fotoğraf çektiren kafile, Vali Atik'in de katılımıyla davul, zurna ve kemençe eşliğinde halay çekti, horon oynadı.

- "Bu ülke hepimizindir"

Vali Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'un Ortahisar Belediyesince kentte Hamsi Festivali'nin düzenlenmesine karar verildiğini söyledi.

Bu kapsamda Trabzon'dan gelen misafirleri ağırladıklarını anlatan Vali Atik, "Biz ülke olarak biriz ve beraberiz. Hepimiz tek bir milletiz. Biz bunu buradan tüm dünyaya bu birlik ve beraberliğimizi göstererek haykıracağız." dedi.

Projeyi önemsediklerini dile getiren Atik, Ortahisar Belediyesi'nin davetiyle yakın zamanda bir kafilenin tekrar Trabzon'a gideceğini anlattı.

Siirt'ten tüm dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşliği haykıracaklarını vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Bizi bölmek isteyenlere inat birliğimizi, beraberliğimizi tüm gücümüzle hep birlikte haykıracağız. Bu ülke hepimizindir. Bayrağımızın rengi kırmızıdır, rengini şehitlerimizin kanından alır. Hepimizin dedelerinin ortak kanıdır. Trabzon ne kadar benimse o kadar Siirtlilerindir. Siirt de ne kadar Siirtlilerinse o kadar da Trabzonlularındır. Bu ülkenin her santimetrekaresinde hepimizin emeği, teri ve kanı vardır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

- "Hamsimizi, ekmeğimizi, helvamızı paylaşmaya geldik"

Proje Koordinatörü Ahmet Külekçi de 12 bin yıllık geçmişe sahip Türkçe, Kürtçe ve Arapçasıyla üç dilin buluştuğu kadim bir kentte olmaktan memnun olduklarını dile getirdi.

Kentin tarihi ve doğal güzelliklerinin görülmeye değer olduğunu belirten Külekçi, "Siirt'in her tarafında huzur hakim. Çok güzel şekilde ağırlanıyoruz." dedi.

Kafilede yer alan Gülay Altın ise Siirtlileri de yeniden Trabzon'da ağırlamaktan onur duyacaklarını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Hamsi Festivali Siirt Trabzon

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