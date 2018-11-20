Daha sonra Delikli Taş olarak da bilinen Rasıl Hacar'ı ziyaret eden ve kentin doğa turizmi açısından önemli turizm merkezlerinden Botan Çayı manzarasıyla fotoğraf çektiren kafile, Vali Atik'in de katılımıyla davul, zurna ve kemençe eşliğinde halay çekti, horon oynadı.

Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay ve İl Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay tarafından karşılanan misafirler, İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi ile UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tillo'daki bin 370 rakımlı Kaletül Üstad Tepesi'ndeki cam seyir terasından Botan Vadisi'ni izledi.

- "Bu ülke hepimizindir"

Vali Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzon'un Ortahisar Belediyesince kentte Hamsi Festivali'nin düzenlenmesine karar verildiğini söyledi.

Bu kapsamda Trabzon'dan gelen misafirleri ağırladıklarını anlatan Vali Atik, "Biz ülke olarak biriz ve beraberiz. Hepimiz tek bir milletiz. Biz bunu buradan tüm dünyaya bu birlik ve beraberliğimizi göstererek haykıracağız." dedi.

Projeyi önemsediklerini dile getiren Atik, Ortahisar Belediyesi'nin davetiyle yakın zamanda bir kafilenin tekrar Trabzon'a gideceğini anlattı.

Siirt'ten tüm dünyaya birlik, beraberlik ve kardeşliği haykıracaklarını vurgulayan Atik, şunları kaydetti:

"Bizi bölmek isteyenlere inat birliğimizi, beraberliğimizi tüm gücümüzle hep birlikte haykıracağız. Bu ülke hepimizindir. Bayrağımızın rengi kırmızıdır, rengini şehitlerimizin kanından alır. Hepimizin dedelerinin ortak kanıdır. Trabzon ne kadar benimse o kadar Siirtlilerindir. Siirt de ne kadar Siirtlilerinse o kadar da Trabzonlularındır. Bu ülkenin her santimetrekaresinde hepimizin emeği, teri ve kanı vardır. Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."