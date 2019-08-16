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Botan Vadisi'nin milli park olması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 10:34 | Son Güncelleme

Siirt Valisi Ali Fuat Atik: - "Siirt'in turizm potansiyelinin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz" - AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören: - "Burası çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olacak"

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Tillo ve Eruh ilçeleri sınırlarında bulunan alanın "Botan Vadisi Milli Parkı" olmasına ilişkin, "Siirt'in turizm potansiyelinin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

Vali Atik, beraberinde AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ile Kalender köyünün "Botan Vadisi Milli Parkı" sınırları içerisindeki alanda incelemede bulundu.

Bölgenin milli park ilan edilmesiyle kentin doğa ve inanç turizminin daha da canlanacağını ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Botan Vadisi Milli Parkı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak yürürlüğü girmiştir. Ülkemize ve ilimize hayırlı olsun. Botan Vadisi Milli Parkı'nın, Siirt'in turizm potansiyelinin gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Atik, Güneydoğu'ya gelen turistlerin vadiyi görmek için Siirt'te de geleceğini kaydetti.

- 29 kilometrelik alanı kapsıyor

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de Botan Vadisi Milli Parkı ile kentin çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacağını söyledi.

Botan Vadisi Milli Parkı'nın, merkez köyleri Tillo ve Eruh ilçe sınırları arasında 29 kilometrelik bir bölümü kapsadığını belirten Ören, şunları aktardı:

"Bu karardan dolayı çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Yaklaşık 29 kilometrelik bir alanı kapsayacak olan Botan Vadisi Milli Parkı, derin vadileri ve çeşit çeşit kanyonları olan bir bölge. Burası çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras olacak."

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