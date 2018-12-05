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BOTAŞ hattından ham petrol çalıp, satanlara operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, BOTAŞ petrol boru hattından usulsüz elde edilen ham petrolü, kaçak yollarla piyasaya sattıkları tespit edilen, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

BOTAŞ hattından ham petrol çalıp, satanlara operasyon

DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, BOTAŞ petrol boru hattından usulsüz elde edilen ham petrolü, kaçak yollarla piyasaya sattıkları tespit edilen, aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, BOTAŞ petrol boru hattından usulsüz olarak elde edilen ham petrolü, kaçak yollarla piyasaya sattığı tespit edilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimlik ve adreslerinin belirlenmesinin ardından operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kamu çalışanların da bulunduğu 12 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 5'i, serbest bırakılırken, 7'si ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 7 şüpheliden O.U. ve İ.A.İ., tutuklanırken, E.G., H.A., İ.H.I., S.B. ve S.B. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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BOTAŞ hattından ham petrol çalıp, satanlara operasyon

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