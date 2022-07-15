HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. BOTAŞ tarihinde bir ilk: Doğal gaz alımı için yurt dışından kredi! 'Büyük bir açmaz içinde'

BOTAŞ tarihinde bir ilk: Doğal gaz alımı için yurt dışından kredi! 'Büyük bir açmaz içinde'

15.07.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BOTAŞ tarihinde ilk kez doğal gaz alımı için yurt dışından kredi kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için Deutsche Bank'tan kredi kullanmasını eleştirerek "BOTAŞ'ın 929 milyon dolar tutarında kredi alması büyük bir açmaz içinde olduğunu göstermektedir" dedi.

BOTAŞ tarihinde bir ilk: Doğal gaz alımı için yurt dışından kredi! 'Büyük bir açmaz içinde'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar kredi kullanmasını eleştirerek kurumun büyük bir açmaz içinde olduğunu belirtti.

thumbs_b_c_7a337bbcc1392824d1176d84a99db574

"HEM TÜRKİYE HEM DE KURUM FİNANSMAN SIKINTISI YAŞIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın yanlış enerji politikalarının Türkiye'nin enerji arz güvenliğini tartışmalı hale getirdiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"BOTAŞ'ın tarihinde ilk kez doğal gaz alımı için yurt dışından kredi alması, hem Türkiye'nin hem de kurumun finansman sıkıntısı yaşadığını göstermektedir. LNG alımı için yurt dışından kredi kullanmak zorunda kalınması iktidarın Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklamalarının da siyasi rant için yaptığını ortaya koymuştur."

Son dakika: Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi! İşte detaylar Doğal gazda temmuz tarifesi değişmedi! İşte detaylar

"BÜYÜK BİR AÇMAZ İÇİNDE"

Akın, BOTAŞ'ın 3 yıl vadeyle yurt dışından aldığı 929 milyon dolar krediyle Türkiye'nin yaklaşık 9 milyar metreküp olan LNG ihtiyacının yalnızca 1 milyar metreküpünün karşılanacağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"BOTAŞ'ın LNG alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar tutarında kredi alması büyük bir açmaz içinde olduğunu göstermektedir. İktidarın yanlış ve plansız politikalarının bedelini vatandaşlar hem pahalı faturalarla hem de arz güvenliği sıkıntılarıyla ödemektedir. Şubat 2022'de yer altı depolarının boş olması ve plansızlık nedeniyle sanayiye doğal gaz akışının sağlanamadığı ve üretimin durduğu dikkate alındığında BOTAŞ'ın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Ancak her yıl zarar etmeye başlayan BOTAŞ'ın şimdi de doğal gaz alımı için yurt dışında kredi almak zorunda kalması, bu kamu kurumunun adeta iflas ettirildiğinin göstergesidir."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Her vatandaşımız dirilişin sembolü olduEmine Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı: Her vatandaşımız dirilişin sembolü oldu
Böyle düğün görülmedi! "Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik"Böyle düğün görülmedi! "Kimsenin sıkıntı yaşamasını istemedik"
Nazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktıNazmi Arıkan ve şoförünün katili, spor kulübü başkanı çıktı
Anahtar Kelimeler:
CHP

En Çok Okunan Haberler

KYK borçları için flaş gelişme!

KYK borçları için flaş gelişme!

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

Belirtiler değişti! Hastalarda artık en çok bu semptom görülüyor

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

O ülke dehşeti yaşıyor! Sokaklar ceset doldu, insanları diri diri yaktılar

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

EYT için 2 aşamalı çalışma! Kadın ve erkekler için...

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Baba-oğul silahlarla gelip kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var

Mağarada mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

Mağarada mahsur kaldılar! Ekipler seferber oldu

İlginizi Çekebilir

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Böyle eğlence görülmedi! Kızgın boğa insanlarla top gibi oynadı

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Seks işçisinin öfkesi bir aileyi diri diri yaktı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...

Sınır tanımadı! Mayosunun üstünü kalçasına kadar indirip...

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

Göğüslerini elleriyle kapattı! Küvetin yanından paylaştı

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.