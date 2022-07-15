BOTAŞ tarihinde bir ilk: Doğal gaz alımı için yurt dışından kredi! 'Büyük bir açmaz içinde'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, BOTAŞ'ın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar kredi kullanmasını eleştirerek kurumun büyük bir açmaz içinde olduğunu belirtti.

"HEM TÜRKİYE HEM DE KURUM FİNANSMAN SIKINTISI YAŞIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın yanlış enerji politikalarının Türkiye'nin enerji arz güvenliğini tartışmalı hale getirdiğini iddia ederek, şunları kaydetti:

"BOTAŞ'ın tarihinde ilk kez doğal gaz alımı için yurt dışından kredi alması, hem Türkiye'nin hem de kurumun finansman sıkıntısı yaşadığını göstermektedir. LNG alımı için yurt dışından kredi kullanmak zorunda kalınması iktidarın Karadeniz'deki doğal gaz rezerviyle ilgili açıklamalarının da siyasi rant için yaptığını ortaya koymuştur."

"BÜYÜK BİR AÇMAZ İÇİNDE"

Akın, BOTAŞ'ın 3 yıl vadeyle yurt dışından aldığı 929 milyon dolar krediyle Türkiye'nin yaklaşık 9 milyar metreküp olan LNG ihtiyacının yalnızca 1 milyar metreküpünün karşılanacağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

"BOTAŞ'ın LNG alımı için Deutsche Bank'tan 929 milyon dolar tutarında kredi alması büyük bir açmaz içinde olduğunu göstermektedir. İktidarın yanlış ve plansız politikalarının bedelini vatandaşlar hem pahalı faturalarla hem de arz güvenliği sıkıntılarıyla ödemektedir. Şubat 2022'de yer altı depolarının boş olması ve plansızlık nedeniyle sanayiye doğal gaz akışının sağlanamadığı ve üretimin durduğu dikkate alındığında BOTAŞ'ın önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. Ancak her yıl zarar etmeye başlayan BOTAŞ'ın şimdi de doğal gaz alımı için yurt dışında kredi almak zorunda kalması, bu kamu kurumunun adeta iflas ettirildiğinin göstergesidir."

Kaynak: AA

